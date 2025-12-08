    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,89 % - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um +5,89 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.12.2025

    Die RENK Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,89 % auf 54,93 zulegen. Das sind +3,06  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 54,93, mit einem Plus von +5,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,92 %.

    Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +5,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +194,60 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,37 %
    1 Monat -17,46 %
    3 Monate -19,92 %
    1 Jahr +156,83 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der RENK Group Aktie, wobei geopolitische Faktoren, Analystenbewertungen und Auftragseingänge im Fokus stehen. Die Diskussion umfasst kurzfristige Unsicherheiten und langfristige Aufwärtserwartungen im Kontext eines Verteidigungs-Superzyklus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd.EUR € wert.

    Dax tritt zu Wochenbeginn auf der Stelle


    Nach einer zweiwöchigen Erholung hat sich der Dax am Montag mit weiteren Gewinnen schwergetan. Zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed musste der Leitindex bis zum Schluss um ein positives Vorzeichen ringen. …

    DAX trotzt Verlustwelle: Diese Aktien gewinnen – diese stürzen ab


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt und Stabilität beweist, geraten andere deutsche und US-Indizes spürbar unter Druck.

    Nach zähem Start legt Dax leicht zu


    Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Montag noch eine kleine Schippe draufgelegt. Am frühen Nachmittag war der Aufschlag mit 0,3 Prozent auf 24.102 Punkte aber überschaubar. Die abwartende Haltung …

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    +6,98 %
    +5,72 %
    -17,30 %
    -20,94 %
    +155,13 %
    +239,45 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



