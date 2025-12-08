RENK Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,89 % - 08.12.2025

Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,92 %.

Die RENK Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,89 % auf 54,93€ zulegen. Das sind +3,06 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 54,93€, mit einem Plus von +5,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +5,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +194,60 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,37 % 1 Monat -17,46 % 3 Monate -19,92 % 1 Jahr +156,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der RENK Group Aktie, wobei geopolitische Faktoren, Analystenbewertungen und Auftragseingänge im Fokus stehen. Die Diskussion umfasst kurzfristige Unsicherheiten und langfristige Aufwärtserwartungen im Kontext eines Verteidigungs-Superzyklus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd.EUR € wert.

Nach einer zweiwöchigen Erholung hat sich der Dax am Montag mit weiteren Gewinnen schwergetan. Zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed musste der Leitindex bis zum Schluss um ein positives Vorzeichen ringen. …

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt und Stabilität beweist, geraten andere deutsche und US-Indizes spürbar unter Druck.

Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Montag noch eine kleine Schippe draufgelegt. Am frühen Nachmittag war der Aufschlag mit 0,3 Prozent auf 24.102 Punkte aber überschaubar. Die abwartende Haltung …

