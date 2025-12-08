    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSURTECO GROUP AktievorwärtsNachrichten zu SURTECO GROUP
    SURTECO GROUP: Prognose für 2025 überraschend angepasst – Was Anleger wissen sollten

    Die SURTECO GROUP SE korrigiert ihre Erwartungen für 2025 deutlich nach unten – schwache Nachfrage und ein unerwartet geringes EBITDA zwingen den Konzern zur Prognoseanpassung.

    • SURTECO GROUP SE hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
    • Der erwartete Konzernumsatz wurde auf 810 Mio. € bis 820 Mio. € gesenkt.
    • Das EBITDA adjusted wird nun zwischen 75 Mio. € und 80 Mio. € erwartet.
    • Die Anpassung resultiert aus dramatisch niedrigen Umsatzerlösen und einem unerwartet niedrigeren EBITDA für November 2025.
    • Die schwache Nachfrage, insbesondere in Europa und den USA, ist der Hauptgrund für die negative Entwicklung.
    • Das EBITDA adjusted wird aus dem Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern abzüglich bestimmter außerordentlicher Erträge berechnet.

    Der nächste wichtige Termin, SURTECO GROUP SE veröffentlicht den Jahresfinanzbericht 2025, bei SURTECO GROUP ist am 21.04.2026.

    Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,45 % im Minus.


    SURTECO GROUP

    -6,96 %
    +0,43 %
    -11,15 %
    -21,16 %
    -40,16 %
    -40,77 %
    -51,06 %
    -47,91 %
    -59,32 %
    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
