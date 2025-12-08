Gold Royalty gibt Finanzierung in Höhe von 70,0 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Festkaufvertrags bekannt

Vancouver, British Columbia – 8. Dezember 2025 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty” oder das „Unternehmen”) (NYSE American: GROY) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-ceo-on-record-revenue-i ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets und RBC Capital Markets als gemeinsame Konsortialführer im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (zusammen die „Emissionsbanken“) geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken sich bereit erklärt haben, auf Basis einer Festübernahme 17.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 4,00 US-Dollar pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 70,0 Millionen US-Dollar entspricht (das „Angebot“).

Vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen werden die Stammaktien an der NYSE American notiert.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien zusätzlich zu erwerben, was dem Unternehmen einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu etwa 10,5 Millionen US-Dollar einbringen würde.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung der Gegenleistung für den Erwerb einer bestehenden Lizenzgebühr für die Mine Pedra Branca von BlackRock World Mining Trust plc (der „Erwerb“) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Pedra Branca ist eine in Betrieb befindliche Kupfer- und Goldmine in Brasilien, die derzeit im Besitz einer Tochtergesellschaft der BHP Group Limited ist und von dieser betrieben wird.

Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der NYSE American gemäß ihren geltenden Notierungsanforderungen, voraussichtlich am oder um den 11. Dezember 2025 (das „Abschlussdatum“) erfolgen. Der Abschluss des Angebots ist nicht vom Abschluss der Akquisition abhängig. Falls die Akquisition nicht abgeschlossen wird, kann das Unternehmen den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschließlich der Finanzierung anderer Akquisitionen oder der Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten.