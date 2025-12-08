    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Geld wird immer teurer - sinkende Leit-Zinsen doch nicht bullisch?

    Das bedeutet, dass die von den Aktienmärkte längst mit viel Vorfreude eingepreiste Senkung der Leit-Zinsen faktisch durch die Abstimmung mit den Füssen durch die Anleihemärkte zunichte gemacht wird

    Obwohl die Fed die Zinsen senken dürfte, wird Geld immer teurer: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen immer weiter. Das bedeutet, dass die von den Aktienmärkte längst mit viel Vorfreude eingepreiste Senkung der Leit-Zinsen faktisch durch die Abstimmung mit den Füssen durch die Anleihemärkte zunichte gemacht wird: man fürchtet eine politisierte US-Notenbank Fed, die letztlich die Inflation weiter schürt. Das ist nicht nur für die Fed, sondern vor allem für die Bank of Japan ein Dilemma, aus dem es wohl kein Entrinnen gibt: Geld drucken hat eben doch Konsequenzen! Spektakulär ist das Desaster von Elon Musk und seinem Optimus - daher die Tesla-Aktie unter Druck..

    2. Trump: Tabula rasa – Weg mit der Einkommenssteuer!

     

    Das Video "Geld wird immer teurer - sinkende Leit-Zinsen doch nicht bullisch? " sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
