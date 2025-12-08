Gold Royalty gibt Aufstockung der zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung bekannt

Vancouver, British Columbia – 8. Dezember 2025 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty” oder das „Unternehmen”) (NYSE American: GROY) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-ceo-on-record-revenue-i ... -) freut sich bekannt zu geben, das man aufgrund der übermäßigen Nachfrage mit National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets und RBC Capital Markets als gemeinsame Konsortialführer im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (zusammen die „Emissionsbanken“) vereinbart hat, den Umfang seiner zuvor angekündigten Festübernahmefinanzierung zu erhöhen. Gold Royalty wird nun 22.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 4,00 US-Dollar pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) ausgeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 90,0 Millionen US-Dollar entspricht (das „Angebot“). Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien zu erwerben, was dem Unternehmen einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu etwa 103,5 Millionen US-Dollar einbringen würde.

In allen anderen Punkten bleiben die Bedingungen des Angebots und die Verwendung der Erlöse unverändert, wie zuvor in der ursprünglichen Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 bekannt gegeben. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der NYSE American gemäß ihren geltenden Notierungsanforderungen, voraussichtlich am oder um den 11. Dezember 2025 (das „Abschlussdatum“) erfolgen.

Das Angebot wird in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec und Nunavut mittels eines Prospektnachtrags zum kanadischen Kurzprospekt der Gesellschaft vom 2. August 2024 durchgeführt. Das Unternehmen hat außerdem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) eine Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-280817) eingereicht, die von der SEC am 2. August 2024 für wirksam erklärt wurde. Die Wertpapiere im Rahmen des Angebots werden ausschließlich mittels eines Prospekts, einschließlich eines Prospektnachtrags, angeboten, der Teil der Registrierungserklärung ist. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt, die sich auf das Angebot beziehen und dessen Bedingungen beschreiben, wurden bei der SEC eingereicht. Das Angebot kann auch auf der Grundlage einer Privatplatzierung in anderen internationalen Rechtsordnungen unter Berufung auf geltende Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen erfolgen. Vor einer Investition sollten potenzielle Anleger den kanadischen Basisprospekt und den dazugehörigen Prospektzusatz oder die Registrierungserklärung, einschließlich des darin enthaltenen US-Basisprospekts und des dazugehörigen Prospektzusatzes, sowie gegebenenfalls die dazugehörigen oder durch Verweis einbezogenen Dokumente lesen, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.