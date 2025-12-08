    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Die 2025 Global MOOC and Online Education Conference wurde in Mexiko abgehalten

    PEKING, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die 2025 Global MOOC and Online Education Conference mit dem Thema „Breaking Boundaries and Reshaping Futures: Open and Intelligent Global Education" (Grenzen überwinden und die Zukunft neu gestalten: offene und intelligente globale Bildung) fand vom 2. bis 4. Dezember an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) statt. Bei der Eröffnungszeremonie hielten Li Luming, President der Tsinghua-Universität und Vorsitzender des Vorstands der Global MOOC and Online Education Alliance, Patricia D á vila Aranda, General Secretary der UNAM, und Asha Kanwar, Chair des UNESCO IITE Governing Board, Ansprachen. Stefania Giannini, UNESCO-Untergeneraldirektorin für Bildung, hielt eine Videobotschaft.

    President Li hieß die hochrangigen Gäste, die an der Konferenz teilnahmen, herzlich willkommen und bedankte sich bei ihnen. Er gab einen Überblick über die Arbeit der Allianz im vergangenen Jahr in vier Schlüsselbereichen: Qualität, Gerechtigkeit, Gemeinschaft und Weisheit. Es wurde die offizielle Aufnahme der Vietnam National University in Hanoi und der Federal University of Rio De Janeiro als neue Mitglieder der Global MOOC and Online Education Alliance bekannt gegeben. Er lieferte eine eingehende Analyse der praktischen Wege für Universitäten im Zeitalter der KI, um disziplinäre Barrieren abzubauen, zeitliche und räumliche Beschränkungen zu überwinden und institutionelle Rollen neu zu definieren. Er stellte die Bemühungen der Tsinghua-Universität vor, ein „KI-basiertes" Bildungsmodell zu entwickeln und die Transformation von Bildungsparadigmen voranzutreiben. Darüber hinaus forderte er Universitäten weltweit dazu auf, sich zusammenzuschließen, um intelligente Technologien zu nutzen, die die Grenzen von Zeit, Raum, Disziplinen und traditionellen Lehrer-Schüler-Rollen überwinden und so gemeinsam ein integrativeres und widerstandsfähigeres zukünftiges Lernökosystem gestalten.

    Giannini lobte die Allianz für ihren Einsatz für globale Bildungsgerechtigkeit und Inklusion und forderte internationale Zusammenarbeit, um transformative Vorteile für alle Lernenden zu gewährleisten.

    Dávila forderte die Universitäten auf, die Konferenz als Gelegenheit zu nutzen, um gemeinsam ein integrativeres, intelligenteres und menschenzentriertes Bildungsökosystem aufzubauen.

    Li, D á vila, Kanwar und Anabel de la Rosa Gómez, Koordinatorin für die Koordination der offenen Universität und digitale Bildung der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, veröffentlichten gemeinsam den Bericht über die digitale Entwicklung der globalen Hochschulbildung (2025) und den Index zur digitalen Entwicklung der globalen Hochschulbildung (2025).

    Auf der Konferenz wurde auch die Erklärung von Mexiko-Stadt verabschiedet, das Konzept der „Intelligenten MOOCs" weltweit erstmals vorgestellt und eine Reihe von Intelligenten MOOCs vorgestellt, darunter „Chemical Engineering Thermodynamics" (Chemische Verfahrenstechnik – Thermodynamik) der Tsinghua-Universität.

    Zeitgleich fand die Vorstandssitzung der Global MOOC and Online Education Alliance statt. Peng Gang, der Vice President der Tsinghua-Universität und Vorsitzender des Exekutivkomitees der Global MOOC and Online Education Alliance, nahm an der Sitzung teil und hielt eine Rede. Es wurde beschlossen, dass die Vietnam National University in Hanoi die Global MOOC and Online Education Conference 2026 mitveranstalten wird.

    Die 2025 Global MOOC and Online Education Conference brachte über 180 Vertreter von 76 Universitäten, Online-Plattformen, internationalen Organisationen und Regierungsbehörden aus 34 Ländern und Regionen zusammen.

     

     

