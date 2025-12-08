Börsen Update USA - 08.12. - Dow Jones schwach -0,66 %

Der Dow Jones steht bei 47.639,48 PKT und verliert bisher -0,66 %.

Top-Werte: Walt Disney +2,31 %, Microsoft +1,64 %, Boeing +1,57 %, NVIDIA +1,17 %, Cisco Systems +1,07 %

Flop-Werte: Nike (B) -3,69 %, Procter & Gamble -2,90 %, American Express -2,66 %, Amgen -2,30 %, 3M -1,87 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 25.548,92 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +4,19 %, Lam Research +2,43 %, ON Semiconductor +2,39 %, Micron Technology +2,33 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +1,83 %

Flop-Werte: Lululemon Athletica -5,07 %, Netflix -4,38 %, Marvell Technology -4,12 %, Tesla -4,05 %, Intel -3,34 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.831,32 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +4,19 %, Hewlett Packard Enterprise +3,67 %, Molson Coors Beverage Registered (B) +3,02 %, Huntington Ingalls Industries +2,85 %, Robinhood Markets Registered (A) +2,85 %

Flop-Werte: Air Products & Chemicals -9,47 %, Dollar General Corporation -5,46 %, Lululemon Athletica -5,07 %, Incyte -5,07 %, Netflix -4,38 %