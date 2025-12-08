JEFFERIES stuft Brenntag auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef könnten weitere Umstrukturierungen erforderlich sein, um den Chemikalienhändler und seine Ertragsdynamik zu stabilisieren, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 48,41EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 19:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
