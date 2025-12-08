    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Gates Foundation und Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity fordern angesichts des prognostizierten Anstiegs der Kindersterblichkeit zum ersten Mal seit einem Jahrhundert zum Handeln auf, da die Welt vor einem kritischen Wendepunkt steht

    Foto: Mark Lennihan - dpa

     Bei Goalkeepers Abu Dhabi skizzieren weltweit führende Politiker einen Weg zur Verbesserung und Rettung des Lebens von Millionen von Kindern durch lebensrettende Innovationen und neue Investitionen

    Partner kündigen 1,9 Milliarden Dollar für die Ausrottung von Polio an

    Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity unterstreicht die Dringlichkeit, würdigt Führungsqualitäten und zeigt, dass trotz historischer globaler Mittelkürzungen Fortschritte erzielt werden

    ABU DHABI, UAE, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Bei den Goalkeepers Abu Dhabi riefen führende Vertreter von Regierung, Philanthropie, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam dazu auf, die Fortschritte bei der Überlebensrate von Kindern und der Ausrottung von Infektionskrankheiten zu beschleunigen. Der Appell wurde durch Zusagen in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar für die Ausrottung der Kinderlähmung unterstützt, die zuvor auf der Abu Dhabi Finance Week bekannt gegeben worden waren.

    Photos from the activities of the polio vaccination campaign in 12 Yemeni governorates, targeting nearly 2.5 million children aged 10 and below.

    Die Gates-Stiftung hat 1,2 Milliarden US-Dollar beigesteuert und damit ihr langfristiges Engagement für eine Zukunft zum Ausdruck gebracht, in der keine Mutter, kein Baby und kein Kind mehr an vermeidbaren Ursachen stirbt und in der tödliche Infektionskrankheiten wie Polio für immer ausgerottet sind.

    Die von der Gates Foundation und der Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity gemeinsam veranstalteten Goalkeepers Abu Dhabi brachten mehr als 500 Führungskräfte aus aller Welt zusammen. Die Staats- und Regierungschefs vermittelten eine klare Botschaft: Die Welt muss jetzt handeln, um den Anstieg der Kindersterblichkeit zu stoppen, der vermeidbaren Müttersterblichkeit Einhalt zu gebieten und den Kampf gegen vermeidbare Krankheiten zu beenden, angefangen bei der Kinderlähmung.

    Die Veranstaltung, die zum ersten Mal im Nahen Osten und in Nordafrika stattfindet, stellt eine bedeutende Ausweitung von Goalkeepers auf ein Publikum in der gesamten Region dar und unterstreicht die wachsende Führungsrolle der VAE im Bereich der Kindergesundheit. Gemeinsam überbrachten die Staats- und Regierungschefs eine klare Botschaft: Die Welt muss jetzt handeln, um den Anstieg der Kindersterblichkeit zu stoppen und die Ausrottung vermeidbarer Krankheiten zu vollenden, angefangen bei der Kinderlähmung.

