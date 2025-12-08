SANY und Pony.ai geben die Serienreife der vierten Generation autonomer Schwerlast-Lkw bekannt

BEIJING, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die SANY Group gab bekannt, dass der von SANY Heavy Truck und Pony.ai gemeinsam entwickelte autonome Schwerlast-Lkw der vierten Generation kurz vor der Serienreife steht und die erste Charge im nächsten Jahr in den kommerziellen Betrieb gehen soll. Dieser Meilenstein wird Chinas weltweite Führungsrolle im Bereich des autonomen Güterverkehrs stärken und die digitale, intelligente und kohlenstoffarme Transformation der Logistikbranche beschleunigen.

Als neueste Errungenschaft der tiefgreifenden technischen Integration zwischen den beiden Unternehmen ist das neue Modell mit einem Batteriepack mit einer Kapazität von über 400 kWh ausgestattet. Jedes Fahrzeug soll die jährlichen CO2-Emissionen um etwa 60 Tonnen reduzieren und damit einen Maßstab für die Umstellung auf CO2-arme Logistik setzen.

In puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit verfügt der Lkw über das vollständig redundante Drive-by-Wire-Fahrwerksdesign von SANY, das sechs Kernsysteme umfasst: Lenkung, Bremsen, Kommunikation, Stromversorgung, Datenverarbeitung und Sensorik. Es hat strenge EMV- und Extremtemperaturtests bestanden und verfügt über ein umfassendes Schutzsystem, das die Sicherheitsstandards für den autonomen Güterverkehr in der gesamten Branche erhöht.

In Bezug auf die Betriebseffizienz kann die autonome „1+4"-Platooning-Lösung – ein bemannter Führungs-Lkw, gefolgt von vier unbemannten Lkws – nach Schätzungen des Piloten die Frachtkosten pro Kilometer um 29 % senken und den Betriebsgewinn um 195 % steigern. Diese reproduzierbare Lösung wird die Logistik bei der Optimierung des Smart-Port-Betriebs unterstützen.

Zhou Wanchun, Vizepräsident der SANY Group und General Manager von SANY Heavy Truck Marketing, erklärte bei der Unterzeichnungszeremonie: „Die Serienproduktion des autonomen Lkw der vierten Generation ist ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierungs- und Dekarbonisierungsstrategie von SANY. Unser branchenführendes, vollständig redundantes Drive-by-Wire-Fahrwerk bietet eine zuverlässige Hardware-Grundlage für autonomes Fahren. Durch die enge Zusammenarbeit mit Pony.ai beschleunigen wir die skalierte Einführung intelligenter Logistikausrüstung und erzielen beispiellose Gewinne bei der betrieblichen Effizienz."

Seit der Gründung ihrer strategischen Partnerschaft 2022 hat sich die Stärke von SANY im Bereich Drive-by-Wire-Fahrwerke und Fahrzeugentwicklung nahtlos mit der führenden autonomen Fahrtechnologie von Pony.ai verbunden. Gemeinsam haben sie die weltweit erste „5G + autonomes Fahren + Elektrifizierung"-Implementierung für Schwerlastkraftwagen realisiert und sind damit von Prototypen zur vollständigen Serienproduktion übergegangen.

In Zusammenarbeit mit Sinotrans haben die Partner ein branchenprägendes „Fahrzeug + Technologie + Szenario"-Modell etabliert, das eine optimale Abstimmung zwischen Produktionskapazität, technologischer Reife und realem Betrieb gewährleistet.

Die Serienproduktion des autonomen Modells der vierten Generation wird die Branche dazu bewegen, von begrenzten Demonstrationsbetrieben zu einem groß angelegten unbemannten kommerziellen Einsatz überzugehen. Mit Durchbrüchen in den Bereichen Technologie, Sicherheit, CO2-arme Leistung und Wirtschaftlichkeit wird SANY zusammen mit Pony.ai die intelligente und umweltfreundliche Transformation des Logistiksektors weiter vorantreiben.

