    Selenskyj

    Überarbeiteter US-Plan bis morgen an Washington

    Für Sie zusammengefasst
    • Überarbeiteter US-Friedensplan wird Dienstag übermittelt.
    • Plan von 28 auf 20 Punkte gekürzt, Ukraine-feindlich entfernt.
    • Selenskyj schließt Gebietsabtretungen an Russland aus.

    LONDON (dpa-AFX) - Eine überarbeitete Version des US-Friedensplans für ein Ende des Ukraine-Kriegs soll nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bis zum morgigen Dienstag an Washington übermittelt werden. Der von den USA ausgearbeitete Friedensplan sei inzwischen von 28 auf 20 Punkte gekürzt worden, teilte Selenskyj ukrainischen Journalisten mit. "Die offen Ukraine-feindlichen Positionen wurden herausgenommen." Selenskyj kündigte die Fertigstellung und Übergabe des Plans an die USA für den morgigen Dienstag an.

    Zugleich schloss Selenskyj Gebietsabtretungen an Russland weiter strikt aus. "Wir haben nach dem Gesetz keinerlei Recht dazu - weder nach dem Gesetz der Ukraine, noch unserer Verfassung oder dem Völkerrecht, wenn wir ehrlich sind", schrieb er. Russland beharre weiter auf der Abtretung von Territorien im Osten des Nachbarlandes.

    Die USA hatten Ende November einen Plan für ein Ende des seit 2022 währenden Krieges in der Ukraine an Kiew übergeben. Der Plan stieß sofort auf die Ablehnung Kiews und der europäischen Verbündeten des osteuropäischen Landes./ast/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
