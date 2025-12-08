Rheinmetall Aktie weiter im Aufwärtstrend - 08.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,70 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.605,25€, mit einem Plus von +4,70 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,52 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +150,08 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,97 % 1 Monat -11,86 % 3 Monate -11,52 % 1 Jahr +136,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Herausforderungen von Rheinmetall bei der Produktionssteigerung und der Rekrutierung von Fachkräften. Die geopolitische Lage wird als Treiber für die Kursentwicklung identifiziert, während ein möglicher Friedensschluss in der Ukraine als Risiko für die Aktie angesehen wird. Dennoch wird die langfristige Stabilität und das Wachstum der Auftragsbücher positiv bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,55 Mrd.EUR € wert.

Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten nicht weit aus dem Fenster gelehnt. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte der Mut für Anschlusskäufe. …

Der Dax ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Index stand zum Xetra-Handelsschluss bei 24.046 Punkten, 0,1 Prozent höher als am Freitag.An der Spitze der Kursliste …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.