    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Besonders beachtet!

    425 Aufrufe 425 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall Aktie weiter im Aufwärtstrend - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +4,70 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie weiter im Aufwärtstrend - 08.12.2025
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,70 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.605,25, mit einem Plus von +4,70 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.688,50€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.483,71€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,52 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +150,08 % erlebt.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,97 %
    1 Monat -11,86 %
    3 Monate -11,52 %
    1 Jahr +136,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Herausforderungen von Rheinmetall bei der Produktionssteigerung und der Rekrutierung von Fachkräften. Die geopolitische Lage wird als Treiber für die Kursentwicklung identifiziert, während ein möglicher Friedensschluss in der Ukraine als Risiko für die Aktie angesehen wird. Dennoch wird die langfristige Stabilität und das Wachstum der Auftragsbücher positiv bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,55 Mrd.EUR € wert.

    Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid


    Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten nicht weit aus dem Fenster gelehnt. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte der Mut für Anschlusskäufe. …

    Dax mit leichten Gewinnen - Zurückhaltung wegen US-Zinsentscheid


    Der Dax ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Index stand zum Xetra-Handelsschluss bei 24.046 Punkten, 0,1 Prozent höher als am Freitag.An der Spitze der Kursliste …

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +5,09 %
    +5,98 %
    -12,41 %
    -11,78 %
    +137,16 %
    +702,76 %
    +1.855,50 %
    +2.400,36 %
    +69.429,56 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Rheinmetall Aktie weiter im Aufwärtstrend - 08.12.2025 Am 08.12.2025 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +4,70 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     