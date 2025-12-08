    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Imec mindert thermische Engpässe in 3D-HBM-on-GPU-Architekturen durch einen Ansatz zur gemeinsamen Optimierung von System und Technologie

    Der ganzheitliche Ansatz der System-Technologie-Co-Optimierung (STCO) ist entscheidend für die Reduzierung der Spitzen-GPU- und HBM-Temperaturen bei KI-Workloads und verbessert gleichzeitig die Leistungsdichte zukünftiger GPU-basierter Architekturen

    LEUVEN, Belgien, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ --

    imec
    • Imec präsentiert die erste umfassende thermische Studie zur 3D-HBM-on-GPU-Integration unter Verwendung eines System-Technologie-Co-Optimierungsansatzes (STCO).
    • Die Studie ermöglicht es, thermische Engpässe in einer vielversprechenden Rechnerarchitektur der nächsten Generation für KI-Anwendungen zu identifizieren und zu mindern.
    • Die Spitzen-GPU-Temperaturen konnten unter realistischen KI-Trainingslasten von 140,7 °C auf 70,8 °C gesenkt werden.
    • „Dies ist auch das erste Mal, dass wir die Fähigkeiten des neuen Cross-Technology Co-Optimization (XTCO)-Programms von imec bei der Entwicklung thermisch robusterer fortschrittlicher Computersysteme demonstrieren." – Julien Ryckaert, imec.

    • Informationen zu imec
      Imec ist ein weltweit führendes Forschungs- und Innovationszentrum für moderne Halbleitertechnologien. Mit seiner hochmodernen F&E-Infrastruktur und dem Fachwissen von über 6.500 Mitarbeitern treibt imec Innovationen in den Bereichen Halbleiter- und Systemskalierung, künstliche Intelligenz, Siliziumphotonik, Konnektivität und Sensorik voran.

      Die fortschrittliche Forschung von Imec ermöglicht Durchbrüche in einer Vielzahl von Branchen, darunter Computer, Gesundheit, Automobil, Energie, Infotainment, Industrie, Agrar- und Lebensmittel sowie Sicherheit. Über IC-Link begleitet imec Unternehmen bei jedem Schritt der Chip-Entwicklung – vom ersten Konzept bis zur Serienfertigung – und liefert maßgeschneiderte Lösungen, die auf die anspruchsvollsten Design- und Produktionsanforderungen zugeschnitten sind.

      Imec arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette sowie mit Technologieunternehmen, Start-ups, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Flandern und weltweit zusammen. Imec hat seinen Hauptsitz in Leuven, Belgien, und verfügt über Forschungseinrichtungen in Belgien, Europa und den USA sowie Vertretungen auf drei Kontinenten. Im Jahr 2024 verzeichnete imec einen Umsatz von 1,034 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.imec-int.com

    Vollständige Pressemitteilung: https://www.imec-int.com/en/press/imec-mitigates-thermal-bottleneck-3d-hbm-gpu-architectures-using-system-technology-co

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839857/imec_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/imec-mindert-thermische-engpasse-in-3d-hbm-on-gpu-architekturen-durch-einen-ansatz-zur-gemeinsamen-optimierung-von-system-und-technologie-302635716.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Imec mindert thermische Engpässe in 3D-HBM-on-GPU-Architekturen durch einen Ansatz zur gemeinsamen Optimierung von System und Technologie Der ganzheitliche Ansatz der System-Technologie-Co-Optimierung (STCO) ist entscheidend für die Reduzierung der Spitzen-GPU- und HBM-Temperaturen bei KI-Workloads und verbessert gleichzeitig die Leistungsdichte zukünftiger GPU-basierter Architekturen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     