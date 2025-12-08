Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +5,88 %
Platz 1
Performance 1M: +12,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Diskussion dreht sich um das Übernahmeangebot von Paramount über 108 Milliarden US-Dollar, was potenziell den Kurs ankurbeln könnte. Einige Anleger sind optimistisch und erwarten einen Bieterwettstreit, während andere skeptisch sind und sich zurückziehen, falls die Übernahme scheitert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, jedoch bleibt die Unsicherheit hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 2
Performance 1M: +14,22 %
Tesla
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 3
Performance 1M: +4,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nutzer äußern Bedenken über die hohe Bewertung und schwache Verkaufszahlen, insbesondere in China und Europa. Analysten haben die Aktie herabgestuft und warnen vor einer schwächeren Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 4
Performance 1M: +4,14 %
Netflix
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 5
Performance 1M: -8,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -X% in den letzten 14 Tagen glauben einige Anleger an die Stärke von Netflix als führenden Streaming-Anbieter. Die Unsicherheit über den Übernahme-Deal und die Möglichkeit eines besseren Angebots für Warner Bros. sorgen jedoch für Verunsicherung und unterschiedliche Meinungen im Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 6
Performance 1M: +1,95 %
Fortinet
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 7
Performance 1M: +5,69 %
Intel
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 8
Performance 1M: +8,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie in den letzten 14 Tagen um 30 % gestiegen ist und eine Trendwende signalisiert, gab es zuvor Sorgen um Zahlungsunfähigkeit und den Verkauf von Unternehmensbereichen. Neueste Entwicklungen deuten auf eine strategische Kehrtwende hin, da Intel möglicherweise iPhone-Prozessoren ab 2028 fertigen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 9
Performance 1M: +0,54 %
Linde
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 10
Performance 1M: -5,60 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 11
Performance 1M: -25,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um über 40%. Anleger äußern Bedenken zur finanziellen Stabilität, insbesondere nach der Ankündigung, Bitcoin verkaufen zu müssen, um Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die kürzliche Kapitalaufnahme von 1,4 Mrd. USD durch Aktienausgabe wird als kurzfristige Lösung betrachtet, wirft jedoch Fragen zur langfristigen Strategie auf.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 12
Performance 1M: +10,05 %
Amgen
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 13
Performance 1M: +2,27 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 14
Performance 1M: -0,43 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 15
Performance 1M: +14,43 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 16
Performance 1M: +16,38 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 17
Performance 1M: +0,53 %
Alphabet
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 18
Performance 1M: +14,61 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 19
Performance 1M: -3,37 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 20
Performance 1M: -0,73 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 21
Performance 1M: +14,24 %
Adobe
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 22
Performance 1M: +5,61 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 23
Performance 1M: -1,28 %
Intuit
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 24
Performance 1M: +2,14 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 25
Performance 1M: -0,86 %
