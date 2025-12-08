Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Air Products & Chemicals
Tagesperformance: -10,07 %
Platz 1
Performance 1M: -0,40 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -7,16 %
Platz 2
Performance 1M: +32,62 %
Incyte
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 3
Performance 1M: -3,42 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 4
Performance 1M: +12,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Diskussion dreht sich um das Übernahmeangebot von Paramount über 108 Milliarden US-Dollar, was potenziell den Kurs ankurbeln könnte. Einige Anleger sind optimistisch und erwarten einen Bieterwettstreit, während andere skeptisch sind und sich zurückziehen, falls die Übernahme scheitert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, jedoch bleibt die Unsicherheit hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 5
Performance 1M: +14,22 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 6
Performance 1M: +3,66 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 7
Performance 1M: +8,78 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 8
Performance 1M: -3,35 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 9
Performance 1M: +2,62 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 10
Performance 1M: +12,61 %
EQT
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 11
Performance 1M: +5,02 %
Nike (B)
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 12
Performance 1M: +6,87 %
Netflix
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 13
Performance 1M: -8,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -X% in den letzten 14 Tagen glauben einige Anleger an die Stärke von Netflix als führenden Streaming-Anbieter. Die Unsicherheit über den Übernahme-Deal und die Möglichkeit eines besseren Angebots für Warner Bros. sorgen jedoch für Verunsicherung und unterschiedliche Meinungen im Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 14
Performance 1M: +4,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nutzer äußern Bedenken über die hohe Bewertung und schwache Verkaufszahlen, insbesondere in China und Europa. Analysten haben die Aktie herabgestuft und warnen vor einer schwächeren Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
HP
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 15
Performance 1M: -2,12 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 16
Performance 1M: +13,85 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 17
Performance 1M: -2,39 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 18
Performance 1M: +0,86 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 19
Performance 1M: +3,05 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 20
Performance 1M: -6,39 %
Edison
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 21
Performance 1M: +1,46 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 22
Performance 1M: -3,08 %
Clorox
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 23
Performance 1M: -3,22 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 24
Performance 1M: -3,23 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 25
Performance 1M: +0,54 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 26
Performance 1M: -1,54 %
Jabil
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 27
Performance 1M: +2,34 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 28
Performance 1M: -2,51 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 29
Performance 1M: -1,02 %
Corning
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 30
Performance 1M: -0,03 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 31
Performance 1M: -5,64 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 32
Performance 1M: +14,24 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 33
Performance 1M: -0,59 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 34
Performance 1M: -0,86 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 35
Performance 1M: -0,10 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 36
Performance 1M:
Weyerhaeuser
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 37
Performance 1M: -5,85 %
