Baker Hughes Company Registered (A) Aktienkurs sinkt weiter - 08.12.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,95 % verliert die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Baker Hughes Company ist ein führender Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Schlumberger und Halliburton. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft und nachhaltige Energielösungen aus.

Obwohl die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,79 %.

Allein seit letzter Woche ist die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie damit um -2,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Baker Hughes Company Registered (A) einen Anstieg von +8,46 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,20 % 1 Monat +1,95 % 3 Monate +8,79 % 1 Jahr +9,38 %

Informationen zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie

Es gibt 987 Mio. Baker Hughes Company Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,51 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 08.12.2025 im US Tech 100.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.