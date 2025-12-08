Wirtschaft
US-Börsen geben nach - Gebanntes Warten auf Zinsentscheid
Foto: Börsenkurse von Starbucks und Amazon an der Nasdaq (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben nach den konstanten Kursgewinnen der letzten Woche am Montag nachgegeben. Der Dow schloss mit 47.739 Punkten 0,5 Prozent niedriger, der Nasdaq-100 bei 25.628 Punkten 0,3 Prozent und der S&P500 bei 6.847 Punkten 0,4 Prozent schwächer.
Eine Zinssenkung auf der diese Woche angesetzten Fed-Sitzung gilt bereits als ausgemachte Sache, ist aber auch schon längst eingepreist. Viel nervöser macht die Anleger der Blick auf das nächste Jahr, und diesbezüglich ist noch völlig offen, welche Signale die US-Zentralbank in Kürze in den Markt funken wird.
Großes Gesprächsthema zu Wochenbeginn war außerdem der neue Bieterwettstreit zwischen Paramount und Netflix um die Übernahme von Warner. Nun mischte sich auch noch US-Präsident Donald Trump ein und meldete seine eigenen Bedenken an - auch hier bleibt die Unsicherheit also groß.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1638 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8593 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.192 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,79 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,45 US-Dollar, das waren 130 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Miner2022 schrieb 03.12.25, 15:35
Also sorry das ich da mein Veto einlegen muß.
Weder geht Gold in 3 Monaten auf 5.000 $ noch steigt Silber auf 100 $.
Das ist unseriös.
Meine Ziele in 2026 für Gold 4.650 $ und für Silber 85 $.
Aber jeder wie er will.
tutznelda schrieb 02.12.25, 15:21
Es ist eine grassierende Seuche, dass in Deutschland - und auch in diesem Forum - immer mehr Leute unliebsame Diskutanten ausschließen wollen. Wer "Ilse" nicht lesen will, soll doch einfach ihre Beiträge ignorieren. Immerhin steckt in Ilses Beiträgen erheblich mehr Mühe als in bloßen Gefühlswallungen manch anderer Forumsteilnehmer.
Ilses Beiträge würden allerdings wahrscheinlich mehr Anerkennung finden, wenn die Chartanalysen besser erklärt wären. Der Eindruck, dass ein solcher Beitrag für die Selbstbeweihräucherung des Verfassers geschrieben wird, entsteht schnell, wenn der Verfasser die Leser nicht an seinem echten oder vorgeblichen Wissen teilhaben lässt, indem er sie an die Hand nimmt, und mit ihnen Schritt für Schritt den Pfad zur besseren Erkenntnis geht, sondern apodiktisch ein Ergebnis verkündet, das man glauben oder nicht glauben, manchmal jedoch nicht nachvollziehen kann. So ist es mir z.B. jüngst mit Ilses "Umkehrpunkt" gegangen.
Mannipuli schrieb 02.12.25, 14:23
Der größte Lump im ganzen Land das ist und bleibt der Denunziant
