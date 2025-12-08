    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    US-Börsen geben nach - Gebanntes Warten auf Zinsentscheid

    Wirtschaft - US-Börsen geben nach - Gebanntes Warten auf Zinsentscheid
    Foto: Börsenkurse von Starbucks und Amazon an der Nasdaq (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben nach den konstanten Kursgewinnen der letzten Woche am Montag nachgegeben. Der Dow schloss mit 47.739 Punkten 0,5 Prozent niedriger, der Nasdaq-100 bei 25.628 Punkten 0,3 Prozent und der S&P500 bei 6.847 Punkten 0,4 Prozent schwächer.

    Eine Zinssenkung auf der diese Woche angesetzten Fed-Sitzung gilt bereits als ausgemachte Sache, ist aber auch schon längst eingepreist. Viel nervöser macht die Anleger der Blick auf das nächste Jahr, und diesbezüglich ist noch völlig offen, welche Signale die US-Zentralbank in Kürze in den Markt funken wird.

    Großes Gesprächsthema zu Wochenbeginn war außerdem der neue Bieterwettstreit zwischen Paramount und Netflix um die Übernahme von Warner. Nun mischte sich auch noch US-Präsident Donald Trump ein und meldete seine eigenen Bedenken an - auch hier bleibt die Unsicherheit also groß.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1638 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8593 Euro zu haben.

    Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.192 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,79 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,45 US-Dollar, das waren 130 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene Werte
