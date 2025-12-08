Cyara ernennt Sushil Kumar zum CEO, um seine Führungsposition im Bereich Enterprise AI Customer Experience (CX) auszubauen

Visionärer AI- und Cloud-Manager mit nachweislicher Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Unternehmensplattformen soll die nächste Phase der Innovation und globalen Expansion für den Marktführer im Bereich CX-Qualitätssicherung leiten.

AUSTIN, TEXAS / ACCESS Newswire / 8. Dezember 2025 / Cyara, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen zur Qualitätssicherung der Kundenerfahrung (CX Assurance), gab heute die Ernennung von Sushil Kumar zum neuen Chief Executive Officer bekannt. Seine Ernennung unterstreicht das Engagement von Cyara, die KI-CX-Innovation auf Unternehmensebene zu beschleunigen und die Kundenerfahrung im Allgemeinen zu verbessern, indem zuverlässigere, reaktionsschnellere und vertrauenswürdigere Interaktionen über alle Kanäle hinweg ermöglicht werden. Sushil wird auf dem starken Fundament aufbauen, das der scheidende CEO Rishi Rana gelegt hat.

Sushil bringt unternehmerische Visionen und Führungsqualitäten auf Unternehmensebene zu Cyara mit. Er hat sich in seiner Karriere auf den Aufbau von branchenprägenden KI-, DevOps- und Cloud-Plattformen konzentriert, sowohl als Gründer als auch als Leiter großer globaler Organisationen. Zuletzt war er Mitbegründer und CEO von RelicX.ai, einem Pionier im Bereich generativer KI-Testautomatisierung, der von Harness übernommen wurde. Davor hatte er leitende Positionen im Produkt- und General Management bei Oracle, CA Technologies und Broadcom inne, wo er globale Teams und mehrere hundert Millionen Dollar schwere Unternehmen leitete, die die digitale Performance und das Kundenerlebnis in großem Maßstab verbesserten.

„Sushil bringt eine seltene Kombination aus bewährten Fähigkeiten und tiefgreifenden Kunden- und Produktkenntnissen mit, um kategoriedefinierende Plattformen aufzubauen und zu skalieren“, sagte Alok Kulkarni, Mitbegründer und Non-Executive Chairman des Board of Directors von Cyara. „Cyara hat die Kategorie CX Assurance geschaffen und ist nun führend in diesem Bereich, mit einer starken und wachsenden globalen Dynamik. Unter der Führung von Sushil sehen wir eine hervorragende Möglichkeit, diesen Vorsprung auszubauen, da Unternehmen darum wetteifern, das Kundenerlebnis zu modernisieren, GenAI sicher einzusetzen und sicherzustellen, dass jede Kundeninteraktion einfach funktioniert.“