    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTempraMed Technologies AktievorwärtsNachrichten zu TempraMed Technologies
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    TempraMed gibt strategische Vereinbarung mit Maccabi Healthcare Services bekannt, einer führenden HMO mit über 2,8 Millionen Patienten

    TempraMed gibt strategische Vereinbarung mit Maccabi Healthcare Services bekannt, einer führenden HMO mit über 2,8 Millionen Patienten
    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, BC – 8. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, einen wichtigen kommerziellen Meilenstein im Rahmen seiner umfassenden globalen Expansionsstrategie bekannt zu geben: Seine Flaggschiffprodukte, VIVI Cap und VIVI EPI, sind nun über Maccabi Healthcare Services erhältlich, Israels zweitgrößte Gesundheitsorganisation (Health Maintenance Organization, HMO) mit über 2,8 Millionen Mitgliedern.

     

    Diese Markteinführung markiert einen bedeutenden Wendepunkt für TempraMed, da das Unternehmen nun in die nächste Wachstumsphase eintritt und seine innovative Plattform zur Temperaturkontrolle durch strategische Partnerschaften im Gesundheitswesen und weltweite Vertriebskanäle ausbaut. Das Unternehmen hat weltweit bereits über 120.000 Produkte verkauft und ist über Amazon, Target, Walgreens, Walmart, CVS, McKesson, Cardinal Health und Humana (einer der fünf größten Krankenversicherer in den USA) erhältlich.

     

    VIVI Cap und VIVI Epi wurden entwickelt, um Insulin- und EpiPen-Pens vor extremen Temperaturen zu schützen. Sie verwenden eine einzigartige und patentierte Kombination aus Tiefvakuumisolierung und Phasenwechselmaterialien, um einen sicheren Temperaturbereich für „in Gebrauch befindliche“ Injektionsmittel aufrechtzuerhalten, ohne dass Batterien, eine Kühlung oder eine externe Stromversorgung erforderlich sind. Mit diesem leichtgewichtigen, wiederverwendbaren Produkt können Personen mit Diabetes oder andere Menschen, die injizierbare Substanzen verwenden, ein aktives, unabhängiges Leben führen – egal ob am Strand, auf Reisen oder im Alltag.

     

    Die Vereinbarung mit Maccabi ist ein Beispiel für die Strategie von TempraMed, eine globale, branchenprägende Marke im Bereich des persönlichen Medikamentenschutzes aufzubauen, mit besonderem Schwerpunkt auf chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Gewichtsmanagement und Anaphylaxie, bei denen eine konsistente Wirksamkeit der Medikamente für die Lebensqualität und die langfristigen Ergebnisse von entscheidender Bedeutung ist.

     

    „Dieser Meilenstein ist mehr als nur eine kommerzielle Vereinbarung – er ist eine Bestätigung unserer langfristigen Vision und Wachstumsstrategie“, so Ron Nagar, CEO von TempraMed. Durch die Zusammenarbeit mit einem innovativen Marktführer wie Maccabi beschleunigen wir für Millionen Menschen den Zugang zu lebensverbessernder Technologie. Unsere Vision ist es, den globalen Standard für intelligenten Medikamentenschutz anzuführen, und diese Zusammenarbeit ist ein spannender Schritt in die richtige Richtung, da wir in verschiedenen Märkten und Produktkategorien expandieren.“

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TempraMed gibt strategische Vereinbarung mit Maccabi Healthcare Services bekannt, einer führenden HMO mit über 2,8 Millionen Patienten Vancouver, BC – 8. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     