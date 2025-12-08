TempraMed gibt strategische Vereinbarung mit Maccabi Healthcare Services bekannt, einer führenden HMO mit über 2,8 Millionen Patienten

Vancouver, BC – 8. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, einen wichtigen kommerziellen Meilenstein im Rahmen seiner umfassenden globalen Expansionsstrategie bekannt zu geben: Seine Flaggschiffprodukte, VIVI Cap und VIVI EPI, sind nun über Maccabi Healthcare Services erhältlich, Israels zweitgrößte Gesundheitsorganisation (Health Maintenance Organization, HMO) mit über 2,8 Millionen Mitgliedern.

Diese Markteinführung markiert einen bedeutenden Wendepunkt für TempraMed, da das Unternehmen nun in die nächste Wachstumsphase eintritt und seine innovative Plattform zur Temperaturkontrolle durch strategische Partnerschaften im Gesundheitswesen und weltweite Vertriebskanäle ausbaut. Das Unternehmen hat weltweit bereits über 120.000 Produkte verkauft und ist über Amazon, Target, Walgreens, Walmart, CVS, McKesson, Cardinal Health und Humana (einer der fünf größten Krankenversicherer in den USA) erhältlich.

VIVI Cap und VIVI Epi wurden entwickelt, um Insulin- und EpiPen-Pens vor extremen Temperaturen zu schützen. Sie verwenden eine einzigartige und patentierte Kombination aus Tiefvakuumisolierung und Phasenwechselmaterialien, um einen sicheren Temperaturbereich für „in Gebrauch befindliche“ Injektionsmittel aufrechtzuerhalten, ohne dass Batterien, eine Kühlung oder eine externe Stromversorgung erforderlich sind. Mit diesem leichtgewichtigen, wiederverwendbaren Produkt können Personen mit Diabetes oder andere Menschen, die injizierbare Substanzen verwenden, ein aktives, unabhängiges Leben führen – egal ob am Strand, auf Reisen oder im Alltag.

Die Vereinbarung mit Maccabi ist ein Beispiel für die Strategie von TempraMed, eine globale, branchenprägende Marke im Bereich des persönlichen Medikamentenschutzes aufzubauen, mit besonderem Schwerpunkt auf chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Gewichtsmanagement und Anaphylaxie, bei denen eine konsistente Wirksamkeit der Medikamente für die Lebensqualität und die langfristigen Ergebnisse von entscheidender Bedeutung ist.

„Dieser Meilenstein ist mehr als nur eine kommerzielle Vereinbarung – er ist eine Bestätigung unserer langfristigen Vision und Wachstumsstrategie“, so Ron Nagar, CEO von TempraMed. „Durch die Zusammenarbeit mit einem innovativen Marktführer wie Maccabi beschleunigen wir für Millionen Menschen den Zugang zu lebensverbessernder Technologie. Unsere Vision ist es, den globalen Standard für intelligenten Medikamentenschutz anzuführen, und diese Zusammenarbeit ist ein spannender Schritt in die richtige Richtung, da wir in verschiedenen Märkten und Produktkategorien expandieren.“