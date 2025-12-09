    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    ADFW eröffnet mit einem Schlaglicht auf Abu Dhabis globale Ambitionen und humanitäre Zusagen
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    ABU DHABI, VAE, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025 wurde heute mit einigen der einflussreichsten Finanz- und Wirtschaftsführer der Welt eröffnet, die sich an einem kritischen Diskurs über die sich entwickelnde Wirtschaftslandschaft und die strategische Rolle der Hauptstadt auf der Weltbühne beteiligten.

    Die diesjährige ADFW, die von der ADGM ausgerichtet wird, ist die größte und bedeutendste Ausgabe des wichtigsten Finanztreffens der Region. Diese Ausgabe war auch Zeuge eines bahnbrechenden Pledging-Moments, der von der Mohamed bin Zayed (MBZ) Foundation for Humanity veranstaltet wurde. Bill Gates, Vorsitzender der Gates Foundation, hat gemeinsam mit anderen internationalen Führungspersönlichkeiten, Philanthropen und Partnern im Bereich der globalen Gesundheit 1,9 Mrd. USD für die Ausrottung der Kinderlähmung zur Verfügung gestellt.

    Die offizielle ADFW-Eröffnungszeremonie brachte Abu Dhabis Wirtschaftsführer und internationale Delegierte zu einer hochrangigen Versammlung zusammen, um die globale Zusammenarbeit und den Dialog zu fördern. Sie setzte einen ehrgeizigen Akzent für den Tag und lud globale Entscheidungsträger zu einem Gespräch ein, das von Vertrauen, Vermächtnis und zukünftiger Konnektivität geprägt war.

    In seiner Eröffnungsrede erklärte S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) und ADGM, „In nur vier Jahren ist die ADFW zu einem der einflussreichsten Finanztreffen der Welt geworden. Sie spiegeln eine Wirtschaft wider, die zielstrebig agiert, klar denkt und beständig Ergebnisse liefert, die die globalen Märkte neu gestalten. In diesem Jahr begrüßen wir Führungskräfte aus der ganzen Welt, die mehr als 60 Billionen Dollar an Vermögenswerten repräsentieren, was mehr als der Hälfte des weltweiten BIP entspricht."

    S.E. fügte hinzu: „Fünfundzwanzig Jahre lang hat Abu Dhabi ein Double-A-Kreditrating, ohne eine einzige Herabstufung, und siebzehn aufeinander folgende Quartale mit einem BIP-Wachstum von 6,6 Prozent allein im letzten Quartal. Wir sind die reichste Stadt der Welt, was das Staatsvermögen angeht, und das führende und größte internationale Finanzzentrum der Region. Unsere Kapitalmärkte sind in sechs aufeinanderfolgenden Jahren gewachsen, wobei die ausländischen Investitionen um das Vierfache gestiegen sind und nun mehr als ein Drittel aller Aktivitäten ausmachen."

