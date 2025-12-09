Meridian Mining stellt Unternehmensupdate bereit

LONDON, Vereinigtes Königreich, 8. Dezember 2025 / Meridian Mining Plc (TSX: MNO), (Frankfurt/Tradegate: N2E) (OTCQX: MRRDF) („Meridian“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr David Halkyard mit Wirkung zum 25. November 2025 zum Chief Financial Officer („CFO“) des Unternehmens ernannt wurde [i] . Darüber hinaus gibt das Unternehmen die Ernennung von Frau Catherine Apthorpe zur Corporate Secretary bekannt, nachdem Frau Mariana Bermudez ihr Amt niedergelegt hat. Frau Apthorpe verfügt über mehr als 20 Jahre juristische Erfahrung, darunter 15 Jahre als interne Juristin bei verschiedenen Bergbauunternehmen, unter anderem als Rechtsberaterin und Company Secretary bei Capital Limited & Amara Mining PLC sowie als nicht geschäftsführende Direktorin bei Panthera Resources PLC. Frau Bermudez war seit Februar 2022 als Corporate Secretary tätig und hat ihr Amt bei dem Unternehmen niedergelegt, um sich anderen geschäftlichen Möglichkeiten zu widmen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass die Umfirmierung[ii] von Meridian Mining UK Societas in Meridian Mining Plc mit Wirkung zum Börsenbeginn am 10. Dezember 2025 abgeschlossen ist. Die Änderung ist auf die Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft („PLC“) im Vereinigten Königreich im November 2025 zurückzuführen, die von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurde[iii]. Daher hat sich die ISIN des Unternehmens in GB00BVPND783 geändert, und gleichzeitig hat sich die CUSIP des Unternehmens in G6017H 103 geändert. Die bisherigen ISIN- und CUSIP-Nummern sind nun ungültig. Die Handelssymbole und das Aktienkapital bleiben unverändert.

Gilbert Clark, CEO, kommentiert: „Ich möchte David zu seiner Vollzeitstelle als CFO des Unternehmens gratulieren. Die Erweiterung der Kapazität des Finanzteams von Meridian seit seiner Amtszeit als Interim-CFO war außergewöhnlich und ist auf dem besten Weg, für die Anforderungen der zukünftigen Projektfinanzierung von Cabaçal gerüstet zu sein. Ich freue mich sehr, dass Catherine unserem Führungsteam beigetreten ist. Sie bringt einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Unternehmensführung und Rechtsberatung in das Unternehmen ein. Gleichzeitig mit diesen willkommenen Neuzugängen verläßt Mariana das Unternehmen. Ich möchte ihr für ihren großen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens in einer Phase starken Wachstums für Meridian danken, und wir alle wünschen ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe.

Schließlich spiegelt die Namensänderung in Meridian Mining Plc unseren Sitz im Vereinigten Königreich und den endgültigen administrativen Abschluss im Zusammenhang mit dem Brexit wider. Wir konzentrieren uns nun auf die Durchführung der DFS für Cabaçal und die größeren Explorationschancen im Jahr 2026.“

Über Meridian

Meridian Mining konzentriert sich auf:

- Die Entwicklung und Exploration des Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal VMS im fortgeschrittenen Stadium;

- Die erste Ressourcendefinition auf dem zweiten höhergradigen VMS-Projekt bei Santa Helena als erste Stufe der Entwicklungsstrategie des Cabaçal-Hubs;

- Exploration des VMS-Gürtels Cabaçal auf regionaler Ebene, um die Strategie des Cabaçal-Hubs zu erweitern; und

- Exploration im Jaurú- und Araputanga-Grünsteingürtel (alle oben genannten Gebiete im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien).

Der technische Bericht zur Vormachbarkeitsstudie (der „Technische Bericht zur Vormachbarkeitsstudie“) vom 31. März 2025 mit dem Titel „Technischer Bericht und Vormachbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Cabaçal gemäß NI 43-101“ beschreibt einen Kapitalwert (NPV)5 nach Steuern von 984 Mio. USD und einen IRR von 61.2 % bei Kapitalkosten vor der Produktion von 248 Mio. USD, was zu einer Kapitalrückzahlung in 17 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 2.119 USD pro Unze Gold, 4,16 USD pro Pfund Kupfer und 26,89 USD pro Unze Silber). Cabaçal hat niedrige All-in-Sustaining-Costs (AISC, nachhaltige Gesamtkosten) von 742 USD pro Unze Goldäquivalent und ein Produktionsprofil von 141.000 Unzen Goldäquivalent während der Lebensdauer der Mine, was auf eine hohe metallurgische Gewinnungsrate, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,3:1 während der Lebensdauer der Mine und das niedrige Betriebskostenumfeld in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Mineralreservenschätzung von Cabaçal umfasst nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 41,7 Millionen Tonnen mit 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber (bei einem Cut-off-Gehalt von 0,25 g/t Goldäquivalent).

Den Lesern wird empfohlen, den technischen PFS-Bericht in seiner Gesamtheit zu lesen. Der technische PFS-Bericht kann im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co eingesehen werden.

Der technische Bericht der PFS wurde für das Unternehmen von Tommaso Roberto Raponi (P. Eng.), Principal Metallurgist bei Ausenco Engineering Canada ULC; Scott Elfen (P. E.), Global Lead Geotechnical and Civil Services bei Ausenco Engineering Canada ULC; John Anthony McCartney, C.Geol, Ausenco Chile Ltda; Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Ingenieurgeologe FAIG) von GE21 Consultoria Mineral; Leonardo Soares (PGeo, MAIG), leitender geologischer Berater von GE21 Consultoria Mineral; Norman Lotter (Ingenieur für Mineralaufbereitung; P.Eng.) von Flowsheets Metallurgical Consulting Inc. und Juliano Felix de Lima (Ingenieurgeologe MAIG) von GE21 Consultoria Mineral.

Angabe zur qualifizierten Person

Herr Erich Marques, B.Sc., FAIG, Chefgeologe von Meridian Mining und eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors von Meridian Mining Plc

Mr. Gilbert Clark - CEO und Director

Meridian Mining Plc

8th Floor, 4 More London Riverside

London SE1 2AU

United Kingdom

E-Mail: info@meridianmining.co

Tel.: +44 (0) 203 930 3145 (GMT)

Medienanfragen:

Gareth Tredway / Ruairi Millar

Tel.: +44 (0) 207 920 3150

E-Mail: meridianmining@tavistock.co.uk

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich hier für News Alerts anmelden: https://meridianmining.co/contact/

Folgen Sie Meridian auf Twitter: https://twitter.com/MeridianMining

Weitere Informationen finden Sie unter: www.meridianmining.co

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Meridians jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, dargelegt. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Meridian angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die gegenwärtigen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als angemessen angesehen werden, kann Meridian keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und außer in den Fällen, in denen die geltenden Wertpapiergesetze dies vorschreiben, lehnt Meridian jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i] Siehe Meridians Pressemitteilung vom 2. September 2025

[ii] Siehe Meridians Informationsrundschreiben 2025

[iii] Siehe Meridians Pressemitteilung vom 24. Juni 2025

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Meridian Mining UK Societas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 0,971EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.