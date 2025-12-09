100 % Kurspotenzial! Bayer, Steyr Motors und Gold-Perle Kobo Resources.

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKobo Resources AktievorwärtsNachrichten zu Kobo Resources
    Foto: esg-aktien.de
    Die Aktie von Kobo Resources scheint in der vergangenen Woche erwacht zu sein. Der Gold-Explorer konnte 20 % zulegen und geht es nach Analysten, ist dies noch längst nicht alles. Sie sehen den fairen Wert der Minenprojekte mehr als 100 % über dem aktuellen Unternehmenswert. Richtig stark gelaufen in diesem Jahr ist die Aktie von Bayer. Ein Kursplus von über 70 % in 2025 haben wohl nur ganz wenige für möglich gehalten. Jetzt treten Analysten allerdings auf die Euphoriebremse. Und was macht Steyr Motors? Die Aktie des Spezialmotorenherstellers hat in den vergangenen Wochen wieder einen Gang höher geschaltet. Analysten sind begeistert von der Technologie in der Nische. Sie sehen deutliches Umsatzwachstum und steigende Margen.

    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
