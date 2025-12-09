WooCommerce-Integration mit Mastercard zur Beschleunigung der digitalen Akzeptanz im E-Commerce in EMEA

SAN FRANCISCO, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- WooCommerce, die beliebteste E-Commerce-Plattform¹ im Internet, ist eine neue Partnerschaft mit Mastercard eingegangen, um das digitale Checkout-Erlebnis für E-Commerce-Käufer und die Händler, die sie bedienen, zu verbessern.

WooCommerce-Händler in EMEA können künftig die leistungsstarken lokalen Acquiring-Verbindungen und Zahlungsoptionen von Mastercard nutzen.

Die Zusammenarbeit wird die digitale Akzeptanz für die Händlerkunden von Woo beschleunigen und den Verbrauchern neue Zahlungsfunktionen bieten.

Durch die Partnerschaft erhalten WooCommerce-Händler Zugang zu Mastercard Merchant Cloud, einem einheitlichen Gateway, das eine verbesserte Zahlungsabwicklung und fortschrittliche Betrugsprävention bietet. Händler können damit schnell und sicher eine Vielzahl digitaler Transaktionen akzeptieren, darunter alle führenden Kartenmarken und andere nicht kartengestützte Zahlungsmethoden.

Durch die Nutzung des globalen Netzwerks von Mastercard mit über 200 Acquiring-Bankpartnern zur Skalierung und Erweiterung der Relevanz von WooCommerce wird die Zusammenarbeit Finanzinstituten ermöglichen, Dienstleistungen für mehr E-Commerce-Händler als je zuvor anzubieten. WooCommerce-Händler profitieren vom Zugang zu einfachen und sicheren globalen Zahlungslösungen und flexiblen lokalen Zahlungsmethoden, wodurch sie ihren Kunden mehr Auswahl, Komfort und Kaufkraft bieten können.

Maria Parpou, Executive Vice President, Mastercard Merchant Cloud, sagte: „Diese Zusammenarbeit mit WooCommerce bringt die Leistungsfähigkeit des globalen Netzwerks von Mastercard auf die Plattform von Woo und bietet Verbrauchern einfache und bequeme Zahlungsmöglichkeiten, während Händler Zugang zu einer Reihe von Acquiring-Banken erhalten und ihnen dabei geholfen wird, online zu wachsen."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Mastercard, einem Marktführer im Bereich Zahlungstechnologie und einer der weltweit vertrauenswürdigsten und bekanntesten Marken", sagte Beau Lebens, Woo Lead. „Durch die Zusammenarbeit erhalten WooCommerce-Händler Zugang zu einer breiten Palette von Bank- und Finanzdienstleistungen in ihrer Region mit robusten neuen Zahlungsoptionen."

WooCommerce wird von mehr als 33 % aller E-Commerce-Websites genutzt, versorgt insgesamt mehr als 4 Millionen Shops und erreicht täglich Hunderte Millionen von Käufern.1 Als hochgradig anpassbare und skalierbare E-Commerce-Plattform bietet WooCommerce Händlern außerdem Zugang zu mehr als 1300 Erweiterungen und Diensten im WooCommerce Marketplace und wird durch eine globale Community von mehr als 80.000 Entwicklern, Programmierern und Designern ergänzt.

Informationen zu Woo

Woo ist das Unternehmen hinter WooCommerce, der Open-Source-E-Commerce-Plattform, die mehr als 4 Millionen Online-Shops unterstützt. WooCommerce basiert auf WordPress und bietet Shop-Betreibern und -Entwicklern unbegrenzte Erweiterbarkeit und Flexibilität.

Woo ist ein vollständig verteiltes Unternehmen mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt, das sich dafür einsetzt, Händlern, Entwicklern und allen anderen, die ihren Lebensunterhalt mit E-Commerce verdienen, zum Erfolg zu verhelfen. woocommerce.com

