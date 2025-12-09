    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul besucht chinesische Hightech-Metropole Guangzhou

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul beendet China-Besuch in Guangzhou.
    • Besuch bei Herrenknecht und WeRide geplant.
    • Fokus auf Tunnelbohrmaschinen und Robotaxi-Technik.

    GUANGZHOU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beendet nach den Gesprächen in Peking an diesem Dienstag mit Unternehmensbesuchen in der südchinesischen Hightech-Metropole Guangzhou seinen China-Besuch. Beim Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen, dem deutschen Unternehmen Herrenknecht, will sich der CDU-Politiker über dessen Erfahrungen mit einem wichtigen Produktionsstandort in China informieren. Anschließend ist geplant, dass sich Wadephul bei WeRide, einem Anbieter von Technik für autonomes Fahren, über den Stand der Entwicklungen unterrichten lässt.

    Herrenknecht hat in Guangzhou seinen größten Standort in China und baute dort am U-Bahnnetz mit. Chinaweit beschäftigt der Konzern nach eigenen Angaben 900 Mitarbeiter an 9 Standorten. Die Spezialfirma aus Schwanau in Baden-Württemberg gilt als sogenannter "Hidden Champion" und beschäftigt nach eigenen Angaben fast 5.500 Mitarbeiter. In Europa machte sich Herrenknecht mit Großprojekten einen Namen, darunter dem Brenner Basistunnel und dem Bahnprojekt Stuttgart 21.

    Wadephul bei führendem Unternehmen für Robotaxis

    Das 2017 gegründete Unternehmen WeRide gehört zu den führenden Unternehmen für Robotaxis. Es fokussiert sich auf die Entwicklung einer Software-Plattform, die in verschiedenen Fahrzeugtypen zum Einsatz kommen kann. Die börsennotierte Firma vertreibt neben Robotaxis auch autonom fahrende Busse, Kehrmaschinen und Lieferfahrzeuge. WeRide hat nach eigenen Angaben Lizenzen in acht Staaten, darunter in China, den USA, Frankreich, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten./bk/jon/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul besucht chinesische Hightech-Metropole Guangzhou Außenminister Johann Wadephul beendet nach den Gesprächen in Peking an diesem Dienstag mit Unternehmensbesuchen in der südchinesischen Hightech-Metropole Guangzhou seinen China-Besuch. Beim Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen, dem deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     