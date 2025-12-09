    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    Thyssenkrupp legt Jahreszahlen vor - Umbau im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp legt Jahreszahlen während Umbau vor.
    • Umsatzrückgang von 5-7% und Ebit zwischen 600M-1M.
    • Gespräche mit Jindal über Stahlsparte laufen weiter.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Mitten in einem tiefgreifenden Umbauprozess legt der Industriekonzern Thyssenkrupp am Dienstag seine Jahreszahlen vor. Zuletzt hatte das Traditionsunternehmen im August seine Ziele für das Ende September beendete Geschäftsjahr 2024/25 gesenkt und dies mit einer gesunkenen Nachfrage sowie niedrigeren Preisen begründet.

    Erwartet wurde demnach ein Umsatzrückgang von fünf bis sieben Prozent (Geschäftsjahr 23/24: 35 Milliarden Euro). Für das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) rechnete der Konzern mit einer Bandbreite am unteren Ende zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Euro.

    Wie laufen die Gespräche mit Jindal?

    Erwartet werden auch Aussagen von Konzernchef Miguel López zum Stand der Gespräche mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine Komplettübernahme der Stahlsparte.

    Thyssenkrupp und Jindal Steel hatten Mitte September bekannt gemacht, dass der familiengeführte Stahlkonzern die gesamte Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen will und bereits ein unverbindliches Angebot abgegeben hat.

    Die Stahlsparte von Thyssenkrupp ist Deutschlands größter Stahlhersteller. Für die Sparte ist ein harter Sanierungskurs geplant, der den Abbau und die Auslagerung von Tausenden Stellen vorsieht.

    TKMS an Börse gebracht

    Im Oktober hatte Thyssenkrupp seine Marineschiffbausparte TKMS an die Börse gebracht, aber die Mehrheit der Aktien behalten. Auch die drei übrigen Geschäftsfelder Autoteile, Werkstoffhandel und grüne Technologien will Thyssenkrupp in den kommenden Jahren eigenständig aufstellen und kapitalmarktfähig machen. Die Thyssenkrupp AG soll mittelfristig eine strategische Konzernführungsgesellschaft mit eigenverantwortlichen Einheiten werden. Ende Juni beschäftigte der Konzern knapp 94.000 Menschen./tob/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 9,508 auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,49 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von +4,78 %/+13,27 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung sowie technische und fundamentale Aspekte der ThyssenKrupp Aktie. Die Beiträge behandeln kurzfristige Kursbewegungen, mögliche Einflussfaktoren wie Quartalszahlen, Aufträge und Subventionen sowie die Unsicherheit und Volatilität des Aktienkurses.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
