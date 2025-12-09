    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    CDU-Politiker

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bei Rente zwischen Berufsgruppen differenzieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Kappe fordert Differenzierung bei Rentenmodellen.
    • Beitragsjahre sollen stärker gewichtet werden.
    • Koalition prüft Reformen zur Lebensarbeitszeit.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicklas Kappe, Mitglied der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, hat sich dafür ausgesprochen, bei der Rente zwischen verschiedenen Berufen zu unterscheiden. "Wir werden nicht darum herumkommen, zwischen verschiedenen Berufsgruppen zu differenzieren. Ich fange jetzt nicht mit dem sprichwörtlichen Dachdecker an - aber wir müssen schauen, welche Berufsgruppen aus welchen Gründen länger arbeiten können als andere", sagte Kappe der "Welt".

    "Richtig ist, stärker auf die Jahre zu schauen, die jemand eingezahlt hat. Wer mit 18 in die Ausbildung geht und ab da im Beruf steht, sollte das angerechnet bekommen gegenüber jemandem, der erst mit 25 oder 28 einsteigt", sagte der CDU-Politiker.

    Zuvor hatte der Vorschlag des Wirtschaftsprofessors Jens Südekum für Diskussionen gesorgt, den Renteneintritt nicht mehr an das Alter, sondern an die Zahl von Beitragsjahren zu knüpfen. Sowohl Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf als auch CSU-Chef Markus Söder zeigten sich offen für die Idee. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände lehnte den Vorschlag hingegen ab.

    Kappe sieht keine Benachteiligung von Akademikern durch den Fokus auf die Beitragsjahre. "Die meisten, die ich kenne, arbeiten spätestens ab dem Bachelorabschluss, häufig schon im Masterstudium. Dass solche Zeiten angerechnet werden, finde ich richtig." In vielen akademischen Berufen sei es zudem möglich, länger zu arbeiten.

    Union und SPD hatten sich in einem Koalitionsausschuss darauf geeinigt, dass die angekündigte Rentenkommission für eine neue, grundlegende Reform unter anderem die Einbeziehung weiterer Gruppen in die gesetzliche Rente prüfen soll. Auch eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit über 67 hinaus soll geprüft werden. Für die Union sind Beamte in der Rentenversicherung bisher ein Tabu, für die SPD ist bisher längeres Arbeiten nicht akzeptabel./jcf/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    CDU-Politiker Bei Rente zwischen Berufsgruppen differenzieren Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicklas Kappe, Mitglied der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, hat sich dafür ausgesprochen, bei der Rente zwischen verschiedenen Berufen zu unterscheiden. "Wir werden nicht darum herumkommen, zwischen verschiedenen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     