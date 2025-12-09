    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDow AktievorwärtsNachrichten zu Dow
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister fordert Dow Chemical zu Kooperation auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Schulze fordert Dow Chemical zur Unterstützung auf.
    • Schließung von Anlagen gefährdet regionale Industrie.
    • Hohe Energiekosten belasten deutsche Chemiebranche stark.
    Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister fordert Dow Chemical zu Kooperation auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SCHKOPAU/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat den US-Konzern Dow Chemical aufgefordert, an einer Lösung zur Versorgung der chemischen Industrie in Mitteldeutschland mitzuwirken. "Ich appelliere an Dow Chemical, dass sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in Deutschland bewusst sind", sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. "Das Unternehmen hat von uns jegliche Unterstützung über drei Jahrzehnte hinweg bekommen und jetzt brauchen wir ihre Unterstützung, gemeinsam nach Lösungen zu suchen."

    Dow Chemical hat vor einigen Monaten bekanntgegeben, dass ein Teil seiner Anlagen in Schkopau (Sachsen-Anhalt) und im sächsischen Böhlen Ende 2027 geschlossen werden soll. Der sogenannte Steamcracker in Böhlen ist eine zentrale Anlage, die aus Rohbenzin chemische Grundstoffe herstellt. Diese Anlage steht am Anfang der chemischen Wertschöpfungskette. Es wird befürchtet, dass eine Abschaltung viele angeschlossene Unternehmen in der Region in Gefahr bringen könnte.

    "Bei dem Cracker geht es um Überkapazitäten im Weltmarkt. Wir sind jetzt negativ betroffen. Wenn diese Lieferkette auseinanderreißt und wir nicht alles substituieren können über Zulieferungen, führt das zu Problemen in Sachsen-Anhalt", sagte Schulze. Der Minister betont, der Austausch mit den Vertretern von Dow Chemical sei bisher konstruktiv gewesen. "Ich erlebe aber gerade, dass sich vielleicht auch aufgrund von Entscheidungen, die nicht in Europa getroffen werden, neue Ausgangsbedingungen ankündigen. Und da müssen wir jetzt gemeinsam schauen, was wir daraus machen."

    Die deutsche Chemieindustrie steht derzeit insgesamt unter erheblichem Druck. Ein zentrales Problem sind die hohen Energiekosten. Die Auslastung liegt teilweise deutlich unter den vorhandenen Kapazitäten. Zudem stehen deutsche Chemieunternehmen unter zunehmendem Konkurrenzdruck, besonders aus China./cki/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie

    Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,86 auf NYSE (09. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 13,97 Mrd..

    Dow zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 27,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow - A2PFRC - US2605571031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister fordert Dow Chemical zu Kooperation auf Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat den US-Konzern Dow Chemical aufgefordert, an einer Lösung zur Versorgung der chemischen Industrie in Mitteldeutschland mitzuwirken. "Ich appelliere an Dow Chemical, dass sie sich ihrer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     