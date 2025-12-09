Formel-1-Quote bei RTL sinkt, aber Sky legt zu
- RTL erzielt schwache Quoten mit 1,405 Millionen Zuschauern.
- Vorjahr: 1,595 Millionen, Rückgang von 190.000.
- Sky verzeichnet Zuwachs, besonders bei Frauen und Jugendlichen.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Rückkehr der Formel 1 ins Free-TV bringt RTL keine guten Zahlen. Auch im zweiten Jahr nach der Pause hat der frei empfangbare Sender sieben Rennen übertragen und schwache Quoten eingefahren. Durchschnittlich 1,405 Millionen Menschen sahen die Übertragungen der Saison 2025 und sorgten für einen Marktanteil von 12,2 Prozent.
Im Vorjahr waren es noch 1,595 Millionen und 14,6 Prozent. Von der Begeisterung früherer Jahre ist nur wenig übriggeblieben. Die Zeiten von Michael Schumacher, als mehr als zehn Millionen Deutsche bei seinen Fahrten vor dem Fernseher saßen, liegen schon viele Jahre zurück.
Zuwachs im Pay-TV bei Frauen
2020 hatte RTL letztmals alle Rennen gezeigt und damals einen Durchschnitt von fast vier Millionen Zuschauern erzielt. Danach verlor der Kölner Sender den TV-Poker mit Sky und durfte zwei Jahre lang lediglich vier Rennen pro Saison übertragen. 2023 lehnte der Sender einen erneuten Vier-Rennen-Vertrag ab. Im Jahr danach gab es erstmals einen Kontrakt über sieben Rennen pro Saison im Austausch für Fußballrechte.
Der Pay-TV-Anbieter hat im Gegensatz zu RTL ein wachsendes Zuschauerinteresse registriert und profitierte vom bis zum Schluss spannenden Saisonverlauf. Sky vermeldete im Durchschnitt 752.000 Zuschauer und kam damit auf einen Zuwachs von rund zehn Prozent. Nach Angaben des Senders ist vor allem der Anteil der Frauen und der Jugendlichen in diesem Jahr überproportional gewachsen./mrs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 32,88 auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,23 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,09 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -14,89 %/+6,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RTL Group eingestellt.
Auch noch mal ganz schön zum nach lesen..... um was es hier beim ARP geht 😊
Netto-Finanzschulden
Die RTL Group hatte am 30. September 2025 Netto-Finanzschulden in Höhe von -71 Millionen Euro (31. Dezember 2024: -492 Millionen Euro). Am 6. Mai 2025 hat die RTL Group die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 387 Millionen Euro ausgezahlt (2,50 Euro je Aktie). Am 1. Juli 2025 erhielt die RTL Group 1,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf von RTL Nederland.
Aktienrückkäufe
Am 27. Juni 2025 gab die RTL Group den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt. Der Kaufpreis setzt sich aus 150 Millionen Euro in bar und einer variablen Komponente zusammen, die an die Kursentwicklung der RTL-Group-Aktie gekoppelt ist. Die potenzielle variable Komponente kann von Comcast, der Muttergesellschaft von Sky, jederzeit innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion ausgelöst werden, sofern der Aktienkurs der RTL Group 41 Euro übersteigt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die variable Vergütung ist auf 377 Millionen Euro begrenzt. Die RTL Group kann diese entweder in RTL-Group-Aktien, in bar oder in einer Kombination aus beidem begleichen.
Aktienrückkäufe ermöglichen der RTL Group einen Bestand an eigenen Aktien aufzubauen, der zur vollständigen oder teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente aus der Sky-Deutschland-Transaktion oder für andere zukünftige Akquisitionen verwendet werden kann.
Im September 2025 hat die RTL Group insgesamt 3.166.052 RTL-Group-Aktien zu einem Preis von 37,85 Euro je Aktie im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots erworben. In der zugehörigen Pressemitteilung vom 15. September 2025 hatte die RTL Group bereits angekündigt, den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt fortsetzen zu wollen.
Heute startet die RTL Group ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 RTL-Group-Aktien für insgesamt 29,2 Millionen Euro durch Transaktionen am offenen Markt – dies entspricht einem maximalen Kaufpreis von 35 Euro je Aktie. Das Rückkaufprogramm startet am 18. November 2025 und endet spätestens am 11. März 2026. Damit würde das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs rund 4 Millionen Aktien umfassen, was dem ursprünglichen Ziel des Aktienrückkaufangebots entspricht.
Das Aktienrückkaufprogramm wird von einer Bank durchgeführt, die ihre Handelsentscheidungen hinsichtlich des Zeitpunkts des Aktienkaufs unabhängig von und ohne Einflussnahme durch die RTL Group trifft.
Das
lass den Herbert mal in Ruhe. er ist sehr kritisch. Hinterfrage dann immer wieder meinen Case.