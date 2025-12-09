    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Paukenschlag

    Trump schließt Deal mit "rotem Drachen"! Nvidia als der große Profiteur?

    Trump öffnet Nvidia den Zugang zum China-Markt – gegen einen satten Anteil für die USA. Die Aktie reagiert positiv. Was der Deal bedeutet und ob sich jetzt neue Chancen für Anleger ergeben.

    • Trump erlaubt Nvidia China-Zugang gegen 25% Anteil.
    • Nvidia-Aktie reagiert positiv, Gewinne schwanken jedoch.
    • H200-Deal könnte geopolitische Spannungen verstärken.
    Foto: Olaf Krüger - imageBROKER.com

    US-Präsident Donald Trump sorgt für Bewegung auf dem globalen Halbleitermarkt: Nvidia darf seine KI-Chips des Typs H200 künftig an ausgewählte Abnehmer in China liefern – allerdings nur unter einer klaren Bedingung. Die USA sollen 25 Prozent der Erlöse aus diesen Geschäften erhalten. Laut Trump habe Chinas Staatschef Xi Jinping auf diesen Vorschlag positiv reagiert.

    Trump stellte das Modell als wirtschaftspolitischen Gewinn für die Vereinigten Staaten dar. Es sichere amerikanische Arbeitsplätze, stärke die heimische Industrie und spüle zusätzliche Einnahmen in die Staatskasse. Die konkrete Ausgestaltung wird derzeit vom US-Handelsministerium finalisiert. Laut Trump soll das Konzept nicht nur für Nvidia, sondern auch für andere große US-Chiphersteller wie AMD und Intel gelten.

    Bereits zuvor hatten Nvidia und AMD zugesagt, 15 Prozent ihrer China-Umsätze an die US-Regierung abzuführen. Gleichzeitig blieb das Verhältnis mit Peking angespannt: China hatte Unternehmen davor gewarnt, den speziell für den chinesischen Markt entwickelten Nvidia-Chip H20 einzusetzen. Der nun freigegebene H200 ist leistungsfähiger als der H20, erreicht aber nicht die Leistung von Nvidias modernsten Spitzenchips.

    An der Börse reagierten die Anleger zunächst euphorisch. Die Nvidia-Aktie legte zu, gab im regulären Handel jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq stand letztlich ein Plus von rund zwei Prozent.

    Der Vorstoß ist auch geopolitisch brisant. Hochleistungs-Halbleiter gelten als Schlüsseltechnologie im Wettlauf um künstliche Intelligenz und stehen seit Monaten im Zentrum des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Nach gegenseitigen Drohungen, Zöllen und Exportbeschränkungen hatten sich beide Seiten zuletzt angenähert. Bei einem Treffen Ende Oktober in Südkorea vereinbarten Trump und Xi eine vorläufige Entspannung, inklusive der Zusage Chinas, keine weiteren Gegenmaßnahmen gegen US-Chipkonzerne zu ergreifen.

     

    Nun könnte der H200-Deal zum nächsten Prüfstein dieser fragilen Waffenruhe werden – mit Milliardenpotenzial für Nvidia und strategischer Signalwirkung, die weit über den Technologiesektor hinausreicht.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 185,6USD auf Nasdaq (09. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Ferdinand Hammer
