Voranigo (Vorasidenib) von Servier erhält Prix Galien Awards in mehreren Regionen

Servier gab kürzlich bekannt, dass Voranigo auch den Prix Galien USA Award in der Kategorie Bestes Produkt für seltene Krankheiten (Orphan Diseases) sowie den Prix Galien Poland Award gewonnen hat.

SURESNES, Frankreich, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Servier, ein unabhängiger internationaler Pharmakonzern, der von einer Stiftung geleitet wird, gab heute bekannt, dass Voranigo (Vorasidenib) bei einer Zeremonie in Stockholm mit dem ersten Prix Galien Bridges Award 2025 für das beste Produkt für seltene Krankheiten (Orphan Diseases) ausgezeichnet worden ist. Mit dem Prix Galien Bridges Award werden herausragende Life-Science-Innovationen in den nordischen Ländern und deren wachsende Verbindungen zu biopharmazeutischen Gemeinschaften in wichtigen Ländern Europas und des Nahen Ostens, darunter Österreich, Israel, die Niederlande, Portugal und Spanien, gewürdigt.

Mit dem Prix Galien Award werden bahnbrechende Produkte und herausragende Forschungsteams aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Gesundheit ausgezeichnet.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, diese prestigeträchtigen Auszeichnungen in mehreren Ländern zu erhalten. Sie erkennt den wissenschaftlichen Fortschritt an, den Voranigo Patienten mit Gliomen auf der ganzen Welt bringen kann", sagte Arnaud Lallouette, geschäftsführender Vizepräsident, Globale medizinische und Patientenangelegenheiten. „Die Auszeichnung würdigt das Engagement von Servier für Innovation und Patienten, während wir die präzise Onkologie für alle Beteiligten weiter vorantreiben."

Voranigo hat die Zulassung für die Behandlung von vorwiegend nicht kontrastmittelaufnehmenden Astrozytomen oder Oligodendrogliomen des Grades 2 mit einer Isocitratdehydrogenase-1 (IDH1)-R132- oder Isocitratdehydrogenase-2 (IDH2)-R172-Mutation bekommen. R172-Mutation bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg, die nur operiert wurden und nicht sofort eine Strahlen- oder Chemotherapie brauchen. In den USA, Kanada, Australien, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, der Schweiz, Brasilien, Großbritannien, Japan und Europa (27 Länder der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).

