    Voranigo (Vorasidenib) von Servier erhält Prix Galien Awards in mehreren Regionen

    Foto: Meta Platforms
    • Voranigo wurde mit dem Prix Galien USA, dem Prix Galien Polen und dem Prix Galien Bridges Award für das beste Produkt für seltene Krankheiten ausgezeichnet.
    • Diese Auszeichnungen in mehreren Ländern würdigen den Fortschritt, den Voranigo für Patienten mit Gliomen darstellt.

    SURESNES, Frankreich, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Servier, ein unabhängiger internationaler Pharmakonzern, der von einer Stiftung geleitet wird, gab heute bekannt, dass Voranigo (Vorasidenib) bei einer Zeremonie in Stockholm mit dem ersten Prix Galien Bridges Award 2025 für das beste Produkt für seltene Krankheiten (Orphan Diseases) ausgezeichnet worden ist. Mit dem Prix Galien Bridges Award werden herausragende Life-Science-Innovationen in den nordischen Ländern und deren wachsende Verbindungen zu biopharmazeutischen Gemeinschaften in wichtigen Ländern Europas und des Nahen Ostens, darunter Österreich, Israel, die Niederlande, Portugal und Spanien, gewürdigt.

    Servier Logo

    Servier gab kürzlich bekannt, dass Voranigo auch den Prix Galien USA Award in der Kategorie Bestes Produkt für seltene Krankheiten (Orphan Diseases) sowie den Prix Galien Poland Award gewonnen hat.

    Mit dem Prix Galien Award werden bahnbrechende Produkte und herausragende Forschungsteams aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Gesundheit ausgezeichnet.

    „Wir fühlen uns sehr geehrt, diese prestigeträchtigen Auszeichnungen in mehreren Ländern zu erhalten. Sie erkennt den wissenschaftlichen Fortschritt an, den Voranigo Patienten mit Gliomen auf der ganzen Welt bringen kann", sagte Arnaud Lallouette, geschäftsführender Vizepräsident, Globale medizinische und Patientenangelegenheiten. „Die Auszeichnung würdigt das Engagement von Servier für Innovation und Patienten, während wir die präzise Onkologie für alle Beteiligten weiter vorantreiben."

    Voranigo hat die Zulassung für die Behandlung von vorwiegend nicht kontrastmittelaufnehmenden Astrozytomen oder Oligodendrogliomen des Grades 2 mit einer Isocitratdehydrogenase-1 (IDH1)-R132- oder Isocitratdehydrogenase-2 (IDH2)-R172-Mutation bekommen. R172-Mutation bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg, die nur operiert wurden und nicht sofort eine Strahlen- oder Chemotherapie brauchen. In den USA, Kanada, Australien, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, der Schweiz, Brasilien, Großbritannien, Japan und Europa (27 Länder der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).

    Pressekontakt
    presse@servier.com 

    Informationen zu Servier
     Servier ist ein unabhängiges internationales Pharmaunternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Gruppe: servier.com
    Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, Facebook, X, Instagram 

    Referenzen 

    1. Mellinghoff, I. K., van den Bent, M. J., Blumenthal, D. T., Touat, M., Peters, K. B., Clarke, J., Mendez, J., Yust-Katz, S., Welsh, L., Mason, W. P., Ducray, F., Umemura, Y., Nabors, B., Holdhoff, M., Hottinger, A. F., Arakawa, Y., Sepulveda, J. M., Wick, W., Soffietti, R., ... Cloughesy, T. F. (2023). Vorasidenib in idh1- or IDH2-mutant low-grade glioma. New England Journal of Medicine, 389(7), 589-601. https://doi.org/10.1056/nejmoa2304194 
    2. Louis DN, Perry A, Wesseling P, Brat DJ, Cree IA, Figarella-Branger D, Hawkins C, Ng HK, Pfister SM, Reifenberger G, Soffietti R, von Deimling A, Ellison DW. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021 Aug 2;23(8):1231-1251. doi: 10.1093/neuonc/noab106. PMID: 34185076; PMCID: PMC8328013. 

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2766991/5496713/Servier_Logo.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/voranigo-vorasidenib-von-servier-erhalt-prix-galien-awards-in-mehreren-regionen-302636211.html



