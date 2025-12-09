    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor

    Ford kündigt nächste Phase seiner Europa Strategie an

    Neue strategische Partnerschaft, Produktoffensive und Forderung nach politischer Abstimmung

    Foto: Gerry Broome - dpa
    • Ford skizziert die nächste Phase auf dem Weg zu einem nachhaltig profitablen Geschäft in Europa, das auf zwei Säulen basiert – die Verteidigung der Führungsposition mit Ford Pro Nutzfahrzeugen und Dienstleistungen sowie neue elektrifizierte Pkw-Modelle.

    • Eine neue strategische Partnerschaft* mit der Renault Group kombiniert industrielle Größe mit Fords unverwechselbarem Design, um erschwingliche, innovative Elektrofahrzeuge zu liefern.

    • Eine neue Generation von Multi-Energy-Fahrzeugen wird ab 2028 auf den Markt kommen, mit unverwechselbarer Ford-Fahrdynamik und digitalen Erlebnissen.

    • Ford fordert die politischen Entscheidungsträger in Europa auf, die CO2-Ziele an die Marktgegebenheiten anzupassen, um eine erfolgreiche und nachhaltige Transformation der Industrie zu gewährleisten.

    KÖLN, Deutschland, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ford hat heute die nächste Phase seiner europäischen Transformation angekündigt und bekräftigt sein Engagement für die Region sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden mit einer Strategie, die auf Agilität, Kosteneffizienz und einem geschärften Markenversprechen basiert.

    Die Strategie von Ford für Europa basiert auf drei Säulen – der weiteren Stärkung seiner erfolgreichen Nutzfahrzeugsparte Ford Pro, der Erweiterung des Ford-Pkw-Angebots um unverwechselbare neue Fahrzeuge und der Optimierung seines Industriesystems zur Steigerung von Umfang und Kosteneffizienz.

    Auf dem Weg zu einem nachhaltig profitablen Geschäft in Europa wird das nächste Kapitel von Ford eine neue Produktoffensive sehen, die durch die Einführung neuer erschwinglicher Pkw und Nutzfahrzeuge mit unterschiedlichen elektrifizierten Antrieben (Multi-Energy) vorangetrieben wird, die die Kunden bei ihrem Übergang zur Elektrifizierung unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem aggressiven Markt steigern sollen. Die geplanten neuen Fahrzeuge werden das bestehende Produktangebot von Ford erweitern und sollen 2028 bei den Händlern verfügbar sein.

    „Als amerikanisches Unternehmen sehen wir Europa als die Frontlinie der globalen Transformation unserer Branche", sagte Jim Farley, Präsident und CEO der Ford Motor Company. „Wie wir hier am Wettbewerb teilnehmen – wie wir Innovationen voranbringen, Partnerschaften eingehen und investieren – definiert die Strategie für die nächste Generation. Wir engagieren uns für eine lebendige Zukunft in Europa, aber diese Zukunft erfordert, dass wir uns schneller und effizienter als je zuvor bewegen."

