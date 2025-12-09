JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner LSE. Aktien der Deutschen Börse hält sie für attraktiv bewertet. Damit werde der Markt der hohen Qualität, der Diversifizierung und den Chancen durch anziehende Volatilität nicht gerecht./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 223,9EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angeliki Bairaktari

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 298

Kursziel alt: 292

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



