    JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner LSE. Aktien der Deutschen Börse hält sie für attraktiv bewertet. Damit werde der Markt der hohen Qualität, der Diversifizierung und den Chancen durch anziehende Volatilität nicht gerecht./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 223,9EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Angeliki Bairaktari
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 298
    Kursziel alt: 292
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


