JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13300 auf 13100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari drückte den Aktien des Londoner Börsenbetreibers zudem vor den anstehenden Jahreszahlen den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 98,25EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 131,00 £ , was eine Steigerung von +52,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer