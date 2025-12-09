JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die am Montag erfolgte Abspaltung von Magnum Ice Cream sei der nächste Meilenstein im Umbau des Konsumgüterkonzerns, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie rechnet mit einer Neubewertung auf dem Weg hin zum auf mehr auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 48,12EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

