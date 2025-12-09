    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Frankfurt gegen Rom

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    EZB stoppt Italiens Gold-Pläne! Wem gehört der 2452-Tonnen-Goldschatz?

    Die EZB legt sich erneut mit Italien an: Ein umstrittener Plan rund um die Goldreserven sorgt für Unruhe in Frankfurt. Kritiker warnen vor politischem Zugriff auf milliardenschwere Bestände. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB fordert Italien zur Überprüfung von Goldplänen auf.
    • Politische Eingriffe in Goldreserven könnten drohen.
    • Italien hat drittgrößte Goldreserven weltweit.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Frankfurt gegen Rom - EZB stoppt Italiens Gold-Pläne! Wem gehört der 2452-Tonnen-Goldschatz?

    Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht den Druck auf Rom: Zum wiederholten Mal fordert sie die italienische Regierung auf, ihre Pläne zum Umgang mit den nationalen Goldreserven zu überdenken. Konkret geht es um eine Initiative aus dem Umfeld der rechtsgerichteten Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Diese will das Gold formal als Eigentum des italienischen Volkes festschreiben.

    In einer aktuellen rechtlichen Stellungnahme vom Montag macht der EZB-Rat klar, dass auch die überarbeitete Fassung des Vorhabens viele Fragen offenlässt. Die Zentralbank war nach einer Anfrage des italienischen Finanzministeriums gebeten worden, die Anpassungen zu prüfen. Das Ergebnis: Die EZB sieht weiterhin keine eindeutig definierte Zielsetzung des Plans.

    Aus Sicht der Währungshüter besteht die Gefahr, dass eine solche Neudefinition der Eigentumsverhältnisse politische Eingriffe erleichtern könnte. Insbesondere wird befürchtet, dass damit langfristig der Weg für einen Verkauf von Teilen der Goldbestände geebnet wird. Die EZB mahnt daher zur Vorsicht und verweist auf die Notwendigkeit, die Unabhängigkeit der Banca d’Italia und ihre Aufgaben im Europäischen System der Zentralbanken zu schützen.

    Mit rund 2.452 Tonnen Gold verfügt Italien über eine der größten staatlichen Goldreserven weltweit – nur die USA und Deutschland besitzen mehr. Angesichts des starken Preisanstiegs bei Gold hat das Edelmetall zuletzt verstärkt politische Aufmerksamkeit erregt. In den Haushaltsverhandlungen brachten Vertreter aus Melonis Mitte-rechts-Lager einen Zusatz ein, der einerseits bestätigt, dass die Goldreserven von der Notenbank verwaltet werden, ihnen andererseits aber das italienische Volk zuschreibt.

    Für die EZB ist das ein sensibles Thema. Sie befürchtet Grauzonen zwischen politischem Anspruch und geldpolitischer Realität und pocht deshalb auf eine klare Trennung von Staatsinteressen und Zentralbankhoheit. Ob Rom dem erneuten Appell aus Frankfurt folgt, bleibt vorerst offen.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 4.182USD auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Frankfurt gegen Rom EZB stoppt Italiens Gold-Pläne! Wem gehört der 2452-Tonnen-Goldschatz? Die EZB legt sich erneut mit Italien an: Ein umstrittener Plan rund um die Goldreserven sorgt für Unruhe in Frankfurt. Kritiker warnen vor politischem Zugriff auf milliardenschwere Bestände. Die Hintergründe.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     