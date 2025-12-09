JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse auf 298 Euro - 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 224,6 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 42,73 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+32,77 % bedeutet.