ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse auf 298 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Deutsche Börse auf 298 Euro.
- Optimismus durch bessere Konjunkturprognosen in Europa.
- Deutsche Börse attraktiv bewertet, Chancen durch Volatilität.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner LSE. Aktien der Deutschen Börse hält sie für attraktiv bewertet. Damit werde der Markt der hohen Qualität, der Diversifizierung und den Chancen durch anziehende Volatilität nicht gerecht./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 224,6 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 42,73 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+32,77 % bedeutet.
