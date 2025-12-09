    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 61,30 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt DWS-Kursziel auf 61,30 Euro an.
    • Einstufung bleibt "Overweight" für DWS-Aktien.
    • Optimismus durch bessere Konjunkturprognosen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 61,30 Euro - 'Overweight'
    Foto: Arne Dedert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 60,80 auf 61,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Die DWS ist ihr Favorit unter den klassischen Kapitalanlagegesellschaften. Bis 2028 traut sie der Deutsche-Bank-Tochter im Schnitt etwa 7 Prozent Ergebnisplus pro Jahr zu./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 52,90 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 10,60 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -3,91 %/+14,93 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 61,30 Euro


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
