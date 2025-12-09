JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 61,30 Euro - 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 52,90 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 10,60 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -3,91 %/+14,93 % bedeutet.