ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 61,30 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt DWS-Kursziel auf 61,30 Euro an.
- Einstufung bleibt "Overweight" für DWS-Aktien.
- Optimismus durch bessere Konjunkturprognosen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 60,80 auf 61,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Die DWS ist ihr Favorit unter den klassischen Kapitalanlagegesellschaften. Bis 2028 traut sie der Deutsche-Bank-Tochter im Schnitt etwa 7 Prozent Ergebnisplus pro Jahr zu./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 52,90 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 10,60 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -3,91 %/+14,93 % bedeutet.
nun ja, der Kurs ist auf All-Time-High . Umsatz und Gewinne sprudeln, läuft ,würd ich sagen. Wenn es so weitergeht, können die auch gern ne Sonderdividende in 2026 ausschütten. Wohin sonst mit den Erträgen, wenn man nicht zukauft. Muttern Deutsche BK. wird´s auch freuen
DWS hat heute top Zahlen geliefert. Kursplus 3,7 % , immerhin. Kurs geht Richtung 60 Euro. Hoffe, die zahlen eine ordentliche, erneut höhere Dividende für 2025 oder nochmal eine Sonderdividende, das würde den Kurs zusätzlich pushen.
Einen möglichen Zukauf in Asien halte ich für eine "Nebelkerze".