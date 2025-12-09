Kaufen, wenn’s günstig ist

Obwohl die Auftragsbücher von Lockheed Martin gut gefüllt sind und die Aktie auch fundamental Rückenwind bekommt, scheiterte Anfang Oktober ein nachhaltiger Kursanstieg über die Barriere von 498,95 US-Dollar. In der Folge wurde die Aktie auf den seit 2013 laufenden Abwärtstrend bei 437,25 US-Dollar zurückgedrängt. Dort aber holten Käufer das Wertpapier rasch ab und könnten in den kommenden Tagen für eine Ausweitung der Erholungsbewegung zunächst auf 467,28 und darüber in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 471,86 US-Dollar sorgen. Folglich würde sich ein solches Szenario für einen kurzfristigen Einstieg auf der Käuferseite anbieten, der zudem durch einen wieder anziehenden RSI und MACD untermauert wird. Auf der Unterseite würde ein Bruch des Vorwochentiefs bei 437,25 US-Dollar unweigerlich ein Verkaufssignal in Richtung der Sommertiefs um 418,88 US-Dollar vorantreiben. Ein weiteres Ziel darunter läge sogar bei 396,99 US-Dollar, sofern die Aktie fortgesetzte Schwäche an den Tag legt.

1. Long-Positionen auf aktuellem Niveau bei 462,48 US-Dollar eröffnen. Stopp bei 448,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 471,86/498,95 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2FVS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,52 - 3,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 421,8324 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 421,8324 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 462,48 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 498,95 US-Dollar Hebel: 11,20 Kurschance: + 87 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4PYN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,86 - 3,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 506,4997 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 506,4997 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 462,48 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,28 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

