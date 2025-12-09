Stabil bei 24.000 Punkten

Begleitet von der Hoffnung auf eine Jahresendrallye, ist die Zuversicht auf dem deutschen Aktienmarkt aktuell stark ausgeprägt, dies wird durch einen Bullenüberhang von 28 Prozentpunkten sichtbar. Eine solche Einstellung könnte für den DAX aber noch zur Gefahr werden, die Erwartungen erscheinen ambitionierter, als es die Daten derzeit rechtfertigen. Gleichzeitig verliert das strategische Grundvertrauen an Halt, große institutionelle Investoren haben sich zuletzt von den Finanzmärkten zurückgezogen. Andererseits wird mit Kevin Hassetts voraussichtlicher Ernennung zum künftigen Fed-Chef Donald Trumps Einfluss auf die US-Notenbank noch größer als bisher. Nähere Hinweise für den geldpolitischen Kurs der Fed im ersten Halbjahr 2026 erhoffen sich Börsianer aus Powells Aussagen am Mittwochabend. Entscheidend für die Wirtschaft sind aber die Kapitalmarktzinsen und nicht das Fed-Zinsniveau. Und hier sieht man derzeit steigende Anleiherenditen!

Kurzfristig bleibt Investoren daher nur die Option, das Handelsgeschehen von der Seitenlinie aus zu beobachten. Greifbare Kaufsignale können nach aktueller Auswertung erst oberhalb von 24.500 Punkten greifen und im Anschluss eine Rallye zurück an das Rekordhoch bei 24.771 Punkten auslösen, ein weiteres Ziel wurde bei 24.961 Punkten identifiziert. Auf der Unterseite müsste unterhalb von 23.950 Zählern mit einem Rückschritt auf 23.476 Punkte gerechnet werden. Wie die Indikatoren im Chart zeigen, ist der DAX technisch in einer gesunden Verfassung. Schlussendlich wird alles von der kurzfristigen Marktreaktion nach dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch abhängig gemacht.