DAX
Stabil bei 24.000 Punkten
Begleitet von der Hoffnung auf eine Jahresendrallye, ist die Zuversicht auf dem deutschen Aktienmarkt aktuell stark ausgeprägt, dies wird durch einen Bullenüberhang von 28 Prozentpunkten sichtbar. Eine solche Einstellung könnte für den DAX aber noch zur Gefahr werden, die Erwartungen erscheinen ambitionierter, als es die Daten derzeit rechtfertigen. Gleichzeitig verliert das strategische Grundvertrauen an Halt, große institutionelle Investoren haben sich zuletzt von den Finanzmärkten zurückgezogen. Andererseits wird mit Kevin Hassetts voraussichtlicher Ernennung zum künftigen Fed-Chef Donald Trumps Einfluss auf die US-Notenbank noch größer als bisher. Nähere Hinweise für den geldpolitischen Kurs der Fed im ersten Halbjahr 2026 erhoffen sich Börsianer aus Powells Aussagen am Mittwochabend. Entscheidend für die Wirtschaft sind aber die Kapitalmarktzinsen und nicht das Fed-Zinsniveau. Und hier sieht man derzeit steigende Anleiherenditen!
Kurzfristig bleibt Investoren daher nur die Option, das Handelsgeschehen von der Seitenlinie aus zu beobachten. Greifbare Kaufsignale können nach aktueller Auswertung erst oberhalb von 24.500 Punkten greifen und im Anschluss eine Rallye zurück an das Rekordhoch bei 24.771 Punkten auslösen, ein weiteres Ziel wurde bei 24.961 Punkten identifiziert. Auf der Unterseite müsste unterhalb von 23.950 Zählern mit einem Rückschritt auf 23.476 Punkte gerechnet werden. Wie die Indikatoren im Chart zeigen, ist der DAX technisch in einer gesunden Verfassung. Schlussendlich wird alles von der kurzfristigen Marktreaktion nach dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch abhängig gemacht.
Aktuelle Lage
DAX bei 24.046 Punkten
VDAX wieder im Normbereich
Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung jetzt bei 86,2 Prozent
Tagesanalyse:
RSI: um 57 - Buy
MACD: 51 - Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt
Fear& Greed Index bei 33 auf "Fear"
Ein weiterer Zinsschritt in den USA am 10. Dezember in 2025 erwartet!
Anlaufmarken nach oben bei 24.108 / 24.200 / 24.345 und 24.479 Punkten, nach unten bei 23.834 / 23.675 / 23.476 und 23.148 Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye noch unsicher
VDAX-New
Angstlevel wieder normal
VDAX-New der Deutschen Börse (05. Dezember 2025): Bei 15,94% (fallend) (Vortag: 16,93%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsideen:
1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnet, Stopp bei 22.800 Punkten. Neues Kursziel bei 24.200 Punkten - AKTIV! - Gewinne sichern!
3. Stop-Buy-Position über 23.880 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.650 Punkten. Kursziel 24.200 Punkte - AKTIV! - Gewinne sichern!
3. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.771 Punkte
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8BJQ
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|11,78 - 11,79 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.865,14 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.865,14 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.046,02 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|24.200 Punkte
|Hebel:
|20,39
|Kurschance:
|+ 25 Prozent
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY4X06
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,61 - 9,64 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.975,74 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.975,74 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.046,02 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|24,96
|Kurschance:
