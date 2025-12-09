Wiedereintritt gescheitert!

Das erste Ziel stellt der 50-Wochen-Durchschnitt bei 103,00 Euro für Talanx dar, darunter der Bereich um 99,50 Euro. Aus der Berechnung der SKS-Formation geht aber Korrekturpotenzial auf insgesamt 86,40 Euro hervor, ehe Bullen wieder das Ruder herumreißen und für eine Stabilisierung sorgen. Ein zeitnaher Einstieg in eine Verkaufsposition könnte schon bald erfolgen.

Schon vor einigen Wochen wurde in der Talanx-Aktie auf den stark überkauften Zustand hingewiesen, dies hat sich in einem Rekordhoch bei 126,20 Euro manifestiert, seit Mitte August steckt das Wertpapier aber in einem Abwärtstrend und hat eine im Vorfeld aufgebaute SKS-Formation erfolgreich aktiviert. Eine Rückkehr in den Bereich der Formation ist in den letzten Tagen gescheitert, wodurch weiterer Verkaufsdruck in den kommenden Tagen aufkommen könnte.

Trading-Strategie:

1. Short-Einstieg unterhalb von 106,80 Euro , Stopp über 111,00 Euro platzieren. Kursziele 99,50 / 86,40 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Talanx AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7V7V Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,22 - 1,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 96,3303 Euro Basiswert: Talanx AG KO-Schwelle: 96,3303 Euro akt. Kurs Basiswert: 109,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,54 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5FMY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,09 - 1,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 120,4784 Euro Basiswert: Talanx AG KO-Schwelle: 120,4784 Euro akt. Kurs Basiswert: 109,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 99,50 Euro Hebel: 8,36 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

