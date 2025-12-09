Silber unter Druck -0,31 % in 24h

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,16759USD. Heute steht er bei 58,00USD. Das Investment wäre auf 2.503,37USD gewachsen – eine Steigerung von +150,34 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, trotz einer Seitwärtsbewegung der letzten 14 Tage. Die bevorstehende Zinssenkung der FED könnte den Preis auf 60 USD treiben, jedoch gibt es Bedenken über mögliche Rückgänge nach positiven Nachrichten. Die technische Analyse zeigt eine bullische Flaggenformation, was das Vertrauen in einen Anstieg stärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.