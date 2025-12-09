Hyundai Mobis stellt auf der CES 2026 über 30 neue Technologien vor, um globale OEM-Partnerschaften zu stärken

Hyundai Mobis nimmt nächsten Monat an der CES 2026 teil … mit einem privaten Stand, der nur für geladene Gäste zugänglich ist und sich auf neue Geschäftsmöglichkeiten konzentriert

Vorgestellt werden folgende Produkte: M.VICS 7.0 Cockpit-Integrationslösung, X-by-Wire-Fahrwerksintegrationslösung, Displays der nächsten Generation und mehr

„Holografisches Windschutzscheiben-Display" gewinnt CES Innovation Award und unterstreicht damit die Kompetenz von Mobis im Bereich Display-Technik

SEOUL, Südkorea, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 9. gab Hyundai Mobis bekannt, dass es auf der CES 2026, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet, mehr als 30 Mobilitätskonvergenztechnologien vorstellen wird.

Auf der CES 2026 wird das Unternehmen seinen Stand als private Ausstellung ausschließlich für vorab eingeladene Kunden betreiben. Obwohl die Einbindung allgemeiner Besucher nach wie vor wertvoll ist, hat Mobis beschlossen, die CES zu einem fokussierteren Veranstaltungsort zu machen, um bedeutende Geschäftsmöglichkeiten zu sichern, indem wichtige Kunden aus ganz Nordamerika eingeladen werden.

Unter dem Motto „Layer of Progress" möchte Hyundai Mobis hervorheben, wie seine Technologien miteinander verbunden sind und sich gemeinsam weiterentwickeln. Das Unternehmen wird ausgewählte Innovationen aus seinen Kernbereichen wie Elektronik, Elektrifizierung und Fahrwerkssicherheit vorstellen, die ausdrücklich auf globale Kunden zugeschnitten sind. Führungskräfte mehrerer großer globaler Automobilhersteller, darunter Leiter der Bereiche Einkauf und Technologie, haben bereits ihre Teilnahme bestätigt und damit ihr großes Interesse an der neuen Produktpalette bekundet.

Um tiefgreifendere Gespräche zu ermöglichen, hat Hyundai Mobis einen speziellen Besprechungsraum im dritten Stock der West Hall des Las Vegas Convention Center als Ausstellungsfläche ausgewählt. Diese Einrichtung ermöglicht es den Besuchern, länger zu bleiben, die Technologien im Detail zu erkunden und potenzielle Kooperationen in einer konzentrierten Umgebung zu diskutieren.

Die Highlights sind die aktualisierte integrierte Cockpit-Lösung M.VICS 7.0 und die elektronische Steuerungstechnologie X-by-Wire.

M.VICS, die integrierte Cockpit-Plattform von Mobis, vereint die fortschrittlichen Infotainment-Technologien des Unternehmens, die nun mit dem Upgrade auf 7.0 aktualisiert wurden. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein holografisches Windschutzscheiben-Display, das Fahrinformationen direkt auf die Scheibe projiziert, ein vertikal erweiterbares 18,1-Zoll-Großdisplay und eine neu gestaltete Mittelkonsolen-Schnittstelle, die Ästhetik mit intuitiver Bedienung verbindet.