BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 138,7EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Christodoulou
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 161,40
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
