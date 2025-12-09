BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Benjamin Thielmann begründete das niedrigere Kursziel am Montagabend mit vorsichtigeren Aussagen der Baumarkt-Holding zum operativen Gewinnziel (Ebit) in diesem Jahr. An einer schwachen Konsumentenstimmung werde sich wohl auch im Schlussquartal 2025 nichts ändern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 82,80EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Benjamin Thielmann
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Benjamin Thielmann
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte