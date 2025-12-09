AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp unter Druck - Hoher Fehlbetrag droht
- Thyssenkrupp-Aktien fallen um 5 Prozent auf Tradegate.
- Enttäuschender Ausblick: 400-800 Mio. Euro Verlust 2026.
- Sanierung der Stahlsparte bringt hohe Rückstellungen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zuletzt erholten Aktien von Thyssenkrupp droht am Dienstag nach einem enttäuschenden Ausblick auf 2026 ein herber Rückschlag. Die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns rutschten auf der Handelsplattform Tradegate um gut 5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss und nähern sich der 9-Euro-Marke. Damit würden sie wieder unter der 50-Tage-Durchschnittslinie landen, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt.
Die kürzlich auf den Weg gebrachte Sanierung der kriselnden Stahlsparte wird den Essenern im neuen Geschäftsjahr millionenschwere Verluste einbrocken. Weil das Unternehmen dafür hohe Rückstellungen bilden muss, dürfte 2025/26 (per Ende September) unter dem Strich ein Fehlbetrag von 400 bis 800 Millionen Euro auflaufen, teilte Thyssenkrupp am Morgen mit.
Seit dem 25. November hatten sich Thyssenkrupp-Aktien in der Spitze bis zu 18 Prozent erholt. Zahlreiche Analysten sehen wieder bessere Zeiten für Europas Stahlbranche dank des neuen Protektionismus der Europäischen Union mit ihren Abschirmmaßnahmen gegen Stahlimporte./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,76 % und einem Kurs von 9,052 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,46 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +25,80 %/-19,95 % bedeutet.
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
nucera, etc sind 2 Mrd wert, also mit den anderen Sparten
Welch Unruhe wiedermal im Saal...
Ja, stimmt.