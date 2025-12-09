Lithiummarkt vor neuer Hausse? Starke Bohrergebnisse beflügeln Q2 Metals Top-Projekt in Quebec

Der Lithiummarkt zeigt verstärkte Anzeichen einer Trendwende: Steigende Nachfrage nicht nur aus dem EV-Sektor und die geopolitisch bedingte Fragmentierung des Marktes eröffnen Produzenten und Explorern neue Perspektiven.

Der Lithiumexplorer Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) legte Anfang Dezember branchenweit beachtete Bohrergebnisse für das Projekt Cisco in der James Bay im kanadischen Quebec vor. Die dortige Bohrung namens „CS25-044“ sei „das breiteste zusammenhängende Spodumen-Pegmatit-Intervall“, das durch das Unternehmen bislang gebohrt worden sei. Die Bohrung ergab zwei separate Intervalle, darunter 457,4 m bei 1,65 % Li₂O und 36,9 m bei 1,65 % Li₂O. Auch andere Bohrungen waren erfolgreich: Die Geologen des Explorers präsentierten vier weitere Bohrkerne, die alle Abschnitte mit mehr als 1,5 % Li₂O enthielten.

Bohrergebnisse stimmen optimistisch

Auch wenn die Ergebnisse von mehr als 20 Bohrkernen noch ausstehen, macht sich in der Führungsetage des an der Börse mit knapp 175 Mio. EUR bewerteten Unternehmens Optimismus breit. „Die Bohrung 44 unterstreicht erneut den Stellenwert des Cisco-Projekts als weltweit bedeutende Lithiumlagerstätte im Hartgestein“, sagt Alicia Milne, CEO von Q2 Metals. Das Bohrloch „wies nicht nur eine außergewöhnliche Mächtigkeit und einen hohen Gehalt auf, sondern enthielt auch signifikante Abschnitte außerhalb der zuvor definierten Grenzen der mineralisierten Zone, die durch das Explorationsziel festgelegt wurde“, sekundiert Neil McCallum, Vizepräsident Exploration. Man sei „sehr gespannt auf die nachfolgenden Analyseergebnisse“ – ganz besonders im Hinblick auf Bohrungen, die signifikante Mineralisierungen außerhalb des bisherigen Explorationsziels durchschnitten hatten und deshalb das Explorationsgebiet von Cisco weiter ausdehnen könnten.

Die Aktie des Unternehmens befindet sich im Höhenflug: Das Plus in den letzten sechs Monaten beläuft sich auf 165 %. Das ist zum einen auf die bedeutenden Fortschritte bei der Exploration des Projekts und zum anderen auf ein sich veränderndes Marktumfeld zurückzuführen: Nach Jahren des Preisverfalls scheint das Batteriemetall Lithium endlich einen Preisboden auszubilden. Bis zum 30. November 2025 verzeichnete Lithiumcarbonat einen Anstieg von mehr als 25 % seit Jahresbeginn.