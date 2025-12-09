BERENBERG stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef Wolf Lehmann mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Gespräche seien sehr fokussiert und konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Christian Ehmann am Montagabend. Zentrales Ereignis sei nun die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse 2025 durch den Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche Ende Februar./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 24,98EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

