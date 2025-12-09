BERENBERG stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef Wolf Lehmann mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Gespräche seien sehr fokussiert und konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Christian Ehmann am Montagabend. Zentrales Ereignis sei nun die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse 2025 durch den Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche Ende Februar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 24,98EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
