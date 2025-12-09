    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Neue E-Förderung 2026! BYD, Mercedes-Benz, VW, SQM und Q2 Metals im Fokus

    Die Bundesregierung plant, ab dem 1. Januar 2026 eine neue Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride zu starten, um Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf E-Mobilität zu unterstützen. Die Förderung soll typischerweise bei 3.000 EUR liegen und kann durch Zuschläge, etwa 500 EUR pro Kind oder bis zu 1.000 EUR extra bei sehr niedrigem Einkommen, auf bis zu 4.000 Euro angehoben werden. Voraussetzung soll sein, dass das Fahrzeug einen Netto-Listenpreis von nicht mehr als ca. 45.000 EUR hat. Damit würden teure Premium-E-Autos von der Förderung ausgeschlossen. Förderberechtigt sind sowohl der Kauf als auch das Leasing von voll­elektrischen Fahrzeugen (BEV), sowie nach bisherigen Medienangaben auch Plug-in-Hybride. Parallel dazu verlängert die Bundesregierung die KFZ-Steuerbefreiung für reine Elektroautos. Auch für Fahrzeuge, die ab 2026 neu zugelassen werden, bleibt die Steuerbefreiung bestehen und zwar für bis zu 10 Jahre, längstens allerdings bis zum 31. Dezember 2035. Ist das die initiale Zündung für den Lithium-Markt?

    Lithium heute – Das Schlüsselmetall der Energiewende im Wandel

    Neben Kupfer hat sich Lithium in den letzten Jahren zum zentralen „E-Metall“ entwickelt, weil es die Herstellung von vielerlei Aggregaten ermöglicht, die für die Elektrifizierung von Verkehr und Stromnetzen nötig sind. Die wichtigste Anwendung ist zu über 75 % nach wie vor die Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge und stationäre Energiespeicher. Neben EV-Zellen sind stationäre Batteriespeicher und in geringerem Umfang tragbare Elektronik und Kathodenmaterialien im Fokus der industriellen Fertigung. Lithiumverbindungen finden außerdem Anwendung in Keramik und Glas, in Schmiermitteln und in Spezialchemikalien, wobei diese Märkte deutlich kleiner sind als die Batterienachfrage. Die Marktbewertung des reinen Lithium-Markts auf Seite der Rohstoffgewinnung- und Veredelung lag 2025 laut mehreren Marktstudien im Bereich von rund 30 bis 40 Mrd. USD; breiter gefasst inklusive dem nachgelagerten Li-Ion-Batteriemarkt sind die Werte um Faktor 3 größer.

    Die Preise für Lithium entwickelten sich in 2025 sehr volatil, können sich aber zum Jahresende bei ca. 92.000 CNY stabilisieren. Ursachen waren eine deutliche Produktionsaufstockung, starke Bestandsabbauten entlang der Lieferkette und eine Verschiebung in der Nachfragezusammensetzung. Im Sommer 2025 erreichte der Spotmarkt ein Tief, Analysten sehen den Kapazitätsaufbau und die Substitutionsrisiken noch nicht aus der Welt. Hinzu kommen geopolitische und projektspezifische Risiken die die reale Angebotsentwicklung beeinflussen können. Für Käufer und Hersteller bleibt damit die Preisvolatilität ein zentrales Risiko, weshalb langfristige Lieferverträge, höhere Recyclingquoten und Diversifizierung der Rohstoffquellen an Bedeutung gewinnen. Das Segment der Lithium-Förderer und Explorer konnte sich von den Tiefstkursen in 2025 bereits deutlich lösen, es scheint, als wäre die Zeit der Unsicherheit beendet. Der Sektor beginnt wieder, Anleger zu begeistern.

