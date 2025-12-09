MBB kündigt Aktienrückkauf von bis zu 22 Mio. € bei 222 € pro Aktie an
MBB SE startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 22 Mio. Euro sollen investiert werden, um die als unterbewertet eingeschätzte Aktie gezielt zurückzukaufen.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- MBB SE hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 22 Millionen Euro beschlossen.
- Der Rückkaufpreis beträgt bis zu 222 Euro pro Aktie.
- Das Programm beginnt am 11. Dezember 2025 und soll spätestens am 14. April 2026 enden.
- Die Entscheidung basiert auf der substanziellen Unterbewertung der MBB Aktie und der starken Kapitalausstattung des Unternehmens.
- Der Rückkauf erfolgt gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Verordnung.
- Weitere Informationen zum Aktienrückkauf werden auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.
Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 198,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,08 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 202,00EUR das entspricht einem Plus von +1,76 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.893,55PKT (+0,20 %).
