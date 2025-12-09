    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB
    MBB kündigt Aktienrückkauf von bis zu 22 Mio. € bei 222 € pro Aktie an

    MBB SE startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 22 Mio. Euro sollen investiert werden, um die als unterbewertet eingeschätzte Aktie gezielt zurückzukaufen.

    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • MBB SE hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 22 Millionen Euro beschlossen.
    • Der Rückkaufpreis beträgt bis zu 222 Euro pro Aktie.
    • Das Programm beginnt am 11. Dezember 2025 und soll spätestens am 14. April 2026 enden.
    • Die Entscheidung basiert auf der substanziellen Unterbewertung der MBB Aktie und der starken Kapitalausstattung des Unternehmens.
    • Der Rückkauf erfolgt gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Verordnung.
    • Weitere Informationen zum Aktienrückkauf werden auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

    Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 198,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,08 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 202,00EUR das entspricht einem Plus von +1,76 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.893,55PKT (+0,20 %).


    MBB

    +2,54 %
    +7,24 %
    +1,61 %
    +15,05 %
    +89,79 %
    +84,44 %
    +76,37 %
    +612,65 %
    +1.515,00 %
    ISIN:DE000A0ETBQ4WKN:A0ETBQ





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
