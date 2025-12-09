Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs fällt

Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 49,55 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 782,25 Mio..

JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +14,29 %/+56,19 % bedeutet.