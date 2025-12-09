    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke

    ROUNDUP

    Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs fällt

    • Großaktionär Peter Möhrle Holding steigt komplett aus.
    • 1,5 Millionen Aktien zu 48,50 Euro platziert.
    • Jost Werke erhält keine Erlöse aus der Platzierung.
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen. Die Peter Möhrle Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren 1,5 Millionen Aktien platziert, wie die Holding am Dienstag mitgeteilt hat. Der Platzierungspreis lag bei 48,50 Euro je Aktie. Damit hat der Großaktionär rund 73 Millionen Euro eingenommen. Für die Aktie geht es am Dienstag im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 4,8 Prozent nach unten auf 48,65 Euro.

    Die JOST Werke SE war den weiteren Angaben zufolge nicht an der Platzierung beteiligt und erhält keine Erlöse aus der Platzierung.

    Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert./err/stk

    JOST Werke

    +7,91 %
    -5,90 %
    -0,82 %
    -2,01 %
    +15,42 %
    -6,26 %
    +24,11 %
    +82,30 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 49,55 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 782,25 Mio..

    JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +14,29 %/+56,19 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
